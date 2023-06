San Pietro e Paolo, ecco cosa fare a Roma e dove andare per festeggiare

Domani 29 giugno nella capitale si festeggiano “i santi patroni” Pietro e Paolo e come tutti gli anni per tutti i romani che non hanno intenzione di passare una giornata sulle spiagge del litorale ci sono eventi e appuntamenti da non perdere per passare una giornata diversa con la famiglia o con gli amici. Si inizierà alle 9.30 con la Messa solenne nella Basilica San Pietro di Papa Francesco che benedirà i Palli, destinati ai nuovi arcivescovi metropoliti, e presiederà la celebrazione eucaristica.

Torna l’appuntamento con l’Infiorata delle Pro Loco d’Italia e con l’Infiorata Storica di Roma”dalle 10 di domani si svolgeranno, come da tradizione, in onore del Santo Padre e in occasione della festa patronale dei SS. Pietro e Paolo in piazza Pio XII (piazza San Pietro) e lungo via della Conciliazione: le opere d’arte sacra saranno realizzate con petali di fiori e con tecniche miste, quest’anno il tema che ispira l'evento è “La pace”.

Chiusi i Musei vaticani apertura straordinaria serale dalle ore 19.00 alle 24.00 (ultimo ingresso 23.00) del Museo di Roma. L’ingresso è di € 1,00 al Museo e alle Mostre "Fotografi a Roma" e “Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’Ottocento a oggi”. Aperti invece

Galleria Corsini: esibizione permanente;

Galleria Spada;

Galleria Borghese e Villa Borghese;

Galleria Colonna;

Villa Borghese;

Leonardo – Palazzo della Cancelleria;

Museo Nazionale Etrusco;

Palazzo Barberini;

Palazzo Doria Pamphilj

Musei Capitolini

Musei Vaticani;

Giardini Vaticani;

Catacombe di San Callisto;

Catacombe di San Sebastiano;

Palazzo Merulana;

Welcome to Rome – Mostra 3D;

Villa Giulia: Museo Nazionale Etrusco;

Palazzo Bonaparte: Sembra Vivo!

Museo delle Illusioni;

Bioparco di Roma;

Terme di Caracalla;

Villa d’Este;

Leonardo Da Vinci Experience;

Museo IKONO Roma;

Museo delle cere;

Villa Gregoriana.

Aperto anche il Museo di Roma a Palazzo Braschi con la serata-evento Tutt’altra musica. La marchesa Boccapaduli e il suo Cabinet di storia naturale al Museo di Roma, in collaborazione con la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma. La serata inizia alle 19.00 con l’eccezionale esposizione al pubblico, del dipinto di Laurent Pécheux, Ritratto della marchesa Margherita Sparapani Gentili Boccapaduli (1735-1820).

Ingresso gratuito ai Fori Imperiali dalle 8.30 alle 19.15 per cittadini e turisti. Saranno in tutto cinque gli ingressi dove potrà accedere all’area archeologica unificata con il nuovo unico biglietto “FORUM PASS. Alla scoperta dei Fori”: quattro del Parco Archeologico del Colosseo (largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell’arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino) e uno della Sovrintendenza Capitolina (piazza della Madonna di Loreto vicino alla Colonna Traiana).

Alle ore 17:00 a Piazza di Spagna la banda giovanile Wyoming Ambassadors of Music porterà a Roma la grande tradizione musicale americana. Una band formata dai più talentuosi studenti di musica di tutto lo stato americano: i musicisti vengono appositamente selezionati ogni due anni per esibirsi nel tour europeo, che quest'anno li porterà in Italia e Austria.

Diretti da Robert Belser i 68 giovani musicisti proporranno al pubblico romano un programma con musiche di John Philip Sousa, Franck Ticheli e Leonard Bernstein

Per chi non volesse scegliere musica o l’arte ci sarà l’alternativa letteraria o cinematografica. In piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino (I Municipio), appuntamento con la XXIII edizione del Cinevillage Piazza Vittorio, la manifestazione promossa da ANEC Lazio che offre un'interessante selezione di film. Domani appuntamento con Decision to leave di Park Chan Wook film di genere drammatico, thriller, sentimentale del 2022.

Un’altra alternativa sarà quella organizzata a Trastevere con il Cinema in Piazza a cura della Fondazione Piccolo America, in programma Into the Wild di Sean Penn che verrà introdotto dall'attore protagonista Emile Hirsch in dialogo con Alessandro Borghi.

Prosegue la rassegna cinematografica del Caracalla Festival 2023 a cura del Teatro dell'Opera di Roma con il ciclo di proiezioni che intendono riportare alla luce film poco conosciuti ispirati alla figura e alle opere di Giuseppe Verdi. Nel Teatro del Portico, lo spazio delle Terme di Caracalla antistante al Tempio di Giove appuntamento per domani con una delle prime opere trasmesse in televisione dalla RAI, la Traviata, nella storica versione del dicembre 1954 diretta da Franco Enriquez e con la direzione musicale del compositore e direttore d'orchestra Nino Sanzogno.

Nella grande arena all'aperto della Casa del Cinema a Villa Borghese, appuntamento invece con Little Women di Greta Gerwig (in v.o. sottotitolata in italiano), ingresso gratuito.

Appuntamento in via Flaminia Vecchia 118 con rEstate in Ascolto, la nuova edizione de I Giardini della Filarmonica, festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana che porta nella sede artisti e musicisti da tutto il mondo. Domani Angelo Maggi e Monica Ward saranno sul palco per Roma mia, racconto musicale alla scoperta dei tesori artistici nascosti della nostra cultura popolare.

Appuntamento nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma con la XIV edizione di Santu Paulu delle Tarante, la grande festa spettacolo di musica e danza ideato da Ambrogio Sparagna con l'Orchestra Popolare Italiana. Questa edizione sarà dedicata alla riscoperta e alla reinterpretazione delle antiche danze popolari devozionali e terapeutiche italiane e del bacino del Mediterraneo (Turchia, Grecia, Tunisia, Egitto), in particolare a quelle legate al culto di San Paolo, protettore e guaritore delle "Tarantate". Il Coro Popolare è diretto da Anna Rita Colaianni mentre il Corpo di danze popolari da Francesca Trenta.

Alla Casa del Jazz di viale di porta Ardeatina proseguono i concerti della rassegna Summertime. Domani saliranno sul palco gli Incognito, formazione acid jazz con all'attivo quindici album in studio in oltre trent'anni di carriera.

Da non perdere infine, fuochi d’artificio con il tradizionale appuntamento alle 21:00 a Villa Borghese, sulla terrazza del Pincio. Questa ricorrenza prende il nome dell’antica “Girandola”, festa pirotecnica dell’Ottocento.

Anche i Centri commerciali resteranno aperti, in particolare a Romaest (aperto dalle 10 alle 21) per grandi e piccini, non perdetevi lo spettacolo delle bolle di sapone! Ore 17:00 - 18:00 - 19:00. Per il resto:

Centro Commerciale Valmontone Outlet, aperto dalle 10 alle 21;

Castel Romano Designer Outlet, dalle 10:00 alle 22;

Roma Est, dalle 10 alle 21;

Porta di Roma, dalle 10 alle 22;

Aura, dalle 09:30 alle 21;

Cinecittà Due, dalle 10 alle 20;

Euroma2, dalle 9 alle 22;

Maximo, dalle 10 alle 21;

GranRoma, dalle 10 alle 21;

Salario Center, dalle 08:30 alle 21:30;

Parco Leonardo e Parco Da Vinci, dalle 10:00 alle 21:00 (ristoranti fino alle 22)