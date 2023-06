Martedì 20 Giugno 2023, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 13:22

Un cric per rialzare l’autovettura, le ruote sottratte, danni alla carrozzeria e tanti rifiuti attorno. I ladri di auto non si sono risparmiati e come veri esperti hanno fatto incetta di pneumatici della Smart e sono immediatamente fuggiti senza lasciare alcuna traccia. Il giorno dopo, l’amaro risveglio per la proprietaria della citycar lasciata parcheggiata all’incrocio tra via Robert Musil e via Ezra Pound, nel territorio del Municipio III. «Ieri mattina - racconta al Messaggero Loredana Locusta - mi sono ritrovata tutte e quattro le ruote e cerchioni inesistenti. Un bel regalo, a quanto pare. L’avevo acquistata da poco e mi ero attrezzata con il Viasat per proteggerla dal furto, ma evidentemente non è servito». «La macchina - prosegue ancora Loredana - ora non è rimovibile e sono in attesa della perizia».

Tanti i furti segnalati - tutti con la stessa dinamica - che avvengono spesso nella notte o alle prime ore dell’alba. Ad essere prese di mira proprio le piccole citycar. Come è accaduto nelle scorse settimane per un’altra proprietaria di una Smart. Il furto si è consumato in un parcheggio vicino al Centro Commerciale: i ladri sono entrati in azione e veloci come un razzo sono riusciti a portare via la marmitta. Da Montesacro, al Tufello fino a Porta di Roma: parcheggi nel mirino di professionisti - rapidissimi - nel mettere a segno il furto e depredare le auto. «Serve un costante controllo sul territorio - aggiunge Francesca al Messaggero - e vogliamo più sicurezza. Oltre ai furti all’interno dei negozi - perché ancora ci sono - ora anche alle macchine. Con la conseguenza di difficoltà organizzative per chi deve andare al lavoro e spese importanti per ripararle». I furti di marmitte, ruote e catalizzatori però si registrano ormai in diverse zone della Capitale: il business continua.