Martedì 27 Giugno 2023, 14:40

Rifiuti accumulati, sporcizia e rabbia danno il via ad una vera e propria strage di topi all'Esquilino, il rione nel cuore di Roma: i residenti non ce la fanno più e c'è chi si fa giustizia da solo. Almeno così fanno sapere, attraverso racconti agghiaccianti. La signora Luciana abita qui da anni ed è stanca: «La situazione sta degenerando, ci sono troppi rifiuti accumulati per intere giornate. Nei pressi dei cassonetti si radunano moltissimi topi. In alcune vie frequentate da malviventi inoltre la situazione è ancora peggiore, infatti questi personaggi sporcano e svuotano i sacchetti a terra con noncuranza, per gli animali la situazione è una vera e propria festa».

I residenti sono stremati e non ce la fanno più a vivere così. «Ultimamente inoltre sta accadendo anche un altro fatto raccapricciante, capita spesso di individuare dei topi morti in mezzo alla strada e sui marciapiedi, ogni volta accanto ai ratti morti c'è anche del cibo. Io non credo alle coincidenze, il cibo inoltre è quasi sempre posto dentro dei contenitori e sembra dunque che qualcuno lo abbia lasciato lì appositamente per loro. Credo proprio che qualcuno stia avvelenando i topi del quartiere e non mi sembra corretto». Una storia che ha dell'incredibile eppure sembra essere tutto vero. «I topi morti per strada sono portatori di malattie, non voglio nemmeno pensare a cosa accadrebbe se ci venisse a contatto un bambino», prosegue un altro residente, Claudio M. I problemi sono molti e la preoccupazione è tanta: una situazione che diventa ogni giorno più difficile. «Se si risolvesse la questione rifiuti tutto cambierebbe, perché gli animali sono attirati principalmente da quelli». L'appello di quasi tutti residenti è sempre lo stesso: «Qualcuno prenda in mano presto la situazione».