Sabato 27 Aprile 2024, 06:45

C’è chi lo chiama il “Super Ponte”, perché con due giorni di ferie è possibile, da oggi al Primo Maggio, farsi una vacanza di sei. In pratica, si ottiene una settimana di riposo con il minimo esborso di richiesta delle ferie. E in migliaia da questa mattina stanno tornando a riaprire le seconde case al mare: si tratta, stando ad alcune stime, di almeno 400 mila famiglie nell’intera regione (di cui almeno 200mila nella sola area romana) che approfitteranno delle temperature più miti rispetto a quelle degli scorsi giorni per godersi questa mini-villeggiatura a due passi dalla Capitale.

Meteo, come vestirsi con 15 gradi? Dalle scarpe da evitare a quali cappotti preferire, i consigli

Il trend

Secondo Claudio Pica, presidente di Fiepet Confesercenti Roma, si sta recuperando la leggera flessione che si è avuta a causa del clima più freddo di questi giorni che ha rovinato le prime scampagnate fuoriporta. «Ci troviamo davanti a dati comunque sono sempre positivi, ma inferiori rispetto alle aspettative - spiega Pica - La flessione del settore ristorazione per Roma e Provincia è di circa quattro milioni di euro. Pensavamo a 72 milioni di incassi, ora si dovrebbe arrivare intorno a 68,5. Ci auguriamo che le temperature più miti possano portare i romani a fare le loro gite sul litorale, ai Castelli, nelle aree più prossime alla città: secondo le nostre proiezioni le spiagge del Lazio saranno invase dal turismo di prossimità». Prese di mira le strade che portano verso il litorale: Pontina, Aurelia e via del Mare si ripopolano di famiglie che vanno verso Ostia, Anzio, Torvaianica, Cerveteri, Ladispoli, Fregene, ma anche Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga. Intanto, anche le strade del centro di Roma si riempiono di turisti. «Siamo all’89% di copertura del sistema ricettivo di Roma e provincia - prosegue Claudio Pica - La percentuale conferma il dato espresso dalla Confesercenti nazionali. I numeri positivi, ma c’è qualcosa su cui ancora bisognerà riflettere ed è legato alle fermate delle metropolitane chiuse che pesano sulle attività commerciali. Penso alla linea A e ad Ottaviano: i lavori di ristrutturazione incideranno per tutta l’estate e Roma Capitale dovrebbe fare una ricognizione anche con noi imprenditori per capire gli effetti che sta causando».