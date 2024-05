Lunedì 13 Maggio 2024, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 16:08

Roberto Gualtieri vittima di minacce su Tik Tok. Il sindaco di Roma, dopo aver condiviso un video sulla sua visita nel quartiere Tor Bella Monaca per progetti di rigenerazione urbana, è stato intimidato in un commento al post con la frase «Metti il giubbotto anti proiettile». Un fatto, questo, prontamente denunciato dal primo cittadino.

Il sindaco Adams con Gualtieri: «New York è la Roma d’America»

Il commento

«Metti il giubbotto anti proiettile». Una minaccia esplicita sotto un post del sindaco di Roma Roberto Gualtieri in cui parlava di una sua visita a Tor Bella Monaca per progetti di rigenerazione urbana. «Ho provveduto a denunciare questo commento. Non accetto intimidazioni da parte di nessuno. A Tor Bella Monaca andiamo avanti per la legalità e la riqualificazione, con il supporto dei tantissimi cittadini onesti», la replica del primo cittadino di Roma.

Solidarietà dal Pd

Queste «intimidazioni non possono più essere tollerate. E di certo non saranno queste minacce a fermare il lavoro che il sindaco Gualtieri, a cui va la nostra solidarietà, sta portando avanti per ripristinare la legalità in molti quartieri della città. Noi saremo al suo fianco». Lo scrivono in una nota Enzo Foschi, segretario Pd Roma e Daniele Leodori, segretario Pd Lazio.