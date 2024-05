Giovedì 23 Maggio 2024, 05:15

«La rete è fantastica ma la vita reale lo è ancora di più». E attenzione a credere che basti cancellare una chat dentro cui vengono diffuse foto o video o rimuovere un post con allegati dai social per far scomparire tutto. «Un contenuto che do alla rete, è un contenuto perso». Di più. È un contenuto facilmente reperibile da malintenzionati. Da quegli “orchi” da ultimo anche arrestati per produzione e diffusione di materiale pedopornografico. «Se voglio togliere una foto dalla rete non posso farlo», spiega Alessandra Belardini, Primo dirigente della Polizia di Stato e dirigente del Cosc Lazio, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale.

Dottoressa Belardini, tanti sono i casi di minori adescati nella rete. Da dove si parte per prevenire, arginare, risolvere?

«Dobbiamo innanzitutto partite da una divisione per età di chi fa uso di strumenti informatici e tecnologici. La fascia zero-dieci anni, quella fino a 14 anni e infine gli over 18. I nostri figli oggi nascono manualmente digitali e questo vuole dire che in base al contesto di riferimento sviluppano una manualità quasi istintiva nell’uso di determinati strumenti. Non serve non fargli usare il cellulare ma serve il “parental control”, ovvero quel muro virtuale che il genitore imposta per controllare poi, a fine giornata, l’uso di app, navigazione, siti e quant’altro. Questo strumento è anacronistico dopo i dieci anni e avrebbe anche un effetto controproducente».

Quindi? Come si procede?

«Con la vigilanza e la conoscenza facendo capire ai propri figli che si conosce lo strumento, che si sa come si usa un’app, che si conoscono Telegram e social. La rete è una straordinaria opportunità per un minore per lo studio, per l’apprendimento, per l’Osint (Open Source Intelligence, ndr) ovvero per la ricerca su fonti aperte di tutto quello che straordinariamente e gratuitamente la rete ci dà. Ma serve l’educazione all’uso. Diversamente dagli atti di bullismo fisico dove il nostro nemico è reale, in questo caso il nemico non si vede perché la rete amplifica, ingigantisce e una foto che il minore carica ad esempio e non solo nella chat di amici o di classe può essere presa e fare il giro a 360 gradi del mondo».

Facciamo un esempio.

«Due minori che si conoscono sui social, magari su Instagram e iniziano a frequentarsi virtualmente. Quello che un tempo era “dammi un bacio o ci lasciamo”, diventa “mandami una foto o ti lascio”. La ragazzina acconsente e invia foto o video, che poi, come è accaduto, vengono inoltrati a un numero variabili di amici da parte del ragazzino con annesso screenshot della pagina della minore e dunque con il suo nome e cognome o il nickname. Questo materiale anche a distanza di anni finisce in un canale Telegram deputato proprio allo scambio di immagini sessuali. Un soggetto completamente sconosciuto contatta la ragazzina che nel tempo è cresciuta e le domanda: “sei tu questa in foto?”. Questo è solo un esempio dei casi che ci troviamo ad affrontare con genitori che arrivano e figli che non sanno chi sia quella persona perché magari anni fa hanno solo mandato una foto o un video intimo a un ex fidanzatino».

Come è possibile?

«I cellulari si perdono ad esempio o vengono rubati ma tutte le immagini che abbiamo salvato anche se non sono state condivise con nessuno finiscono sul “cloud” e se qualcuno hackera quel “cloud”, l’immagine viene acquisita e diffusa, diventa virale. È importante far capire questo: non si ha la sicurezza della custodia al 100 per cento di materiale fotografico e video».

Cosa fare allora?

«L’anonimato non c’è perché una traccia informatica si lascia sempre, la rete registra tutto anche se non ridà indietro nulla. I ragazzi devono saperlo. Quando andiamo nelle scuole diciamo loro: non interagire con chi non faresti entrare nella tua camera. I genitori devono essere informati. Abbiamo il portale del commissariato di ps online sempre aperto e utile per due ragioni: è possibile trovare l’alert su nuovi fenomeni e può far capire che quello che un figlio e una famiglia vivono può capitare anche ad altri e che oltre alla tua dignità, al tuo nome, alla tua immagine ti devi preoccupare del dopo».