Pennello alla mano, pettorina e via con la rimozione dei graffiti. Ieri mattina il sindaco di New York, Eric Adams - insieme a quello di Roma, Gualtieri - si è cimentato nella riqualificazione dalla facciata di uno dei palazzi di piazza San Cosimato, prendendo parte alla terza edizione di “Roma cura Roma”, l’evento dedicato alla cura collettiva di strade, piazze, parchi e aree verdi in tutti i municipi. Un modo ulteriore per condividere idee ed esperienze durante il tour romano del primo cittadino statunitense, arrivato nella Capitale per partecipare in Vaticano, con 30 premi nobel e figure di spicco di organismi internazionali, al World Meeting on Human Fraternity.

LA COLLABORAZIONE

Adams ha voluto creare un filo rosso tra New York e Roma perché, secondo lui, le due città possono imparare molto l'una dall'altra in termini di valorizzazione delle aree urbane e partecipazione attiva della cittadinanza. «Ciò che accade qui a voi a Roma accade a me a New York e - ha spiegato Adams - nulla mi rende più orgoglioso che vedere cittadini che siano coinvolti e impegnati. Il vostro è un sindaco straordinario, ha dato una nuova visione della città anche grazie ai volontari. E mi piace credere che io sono il sindaco di New York e New York è la Roma d’America: un pennello alla volta, una scopa alla volta, un volontario alla volta ci aiuteranno a convertire il dolore del Covid in buoni propositi». Uno spirito di collaborazione e fratellanza umana e civica ribadito anche dal sindaco Gualtieri, entusiasta della grande adesione dei cittadini non solo all’evento in piazza San Cosimato, ma anche a tutti quelli previsti nelle altre zone di Roma.

«Eventi come questo - ha detto Gualtieri - sono parte di un processo di rigenerazione della città che mette al centro la persona. Insieme, cittadini e amministratori, possiamo migliorare Roma rendendola più verde, più bella, ma anche più inclusiva e solidale». L’evento, al quale quest’anno hanno aderito più di sedicimila volontari che hanno partecipato alle oltre 300 iniziative previste, è stato organizzato dall’assessorato all’Ambiente con il dipartimento Tutela Ambientale, della Protezione Civile, di Ama, della polizia locale e delle tantissime associazioni aderenti tra ambientaliste, di volontariato, sportive e di quartiere. Ma il cuore pulsante della manifestazione sono stati anche i singoli cittadini che, armati di pazienza, per tutto il giorno si sono presi cura della città raccogliendo i rifiuti, ripulendo le aiuole o rimuovendo i graffiti dai muri.

