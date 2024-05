Giovedì 23 Maggio 2024, 09:54

Una vera associazione a delinquere, specializzata nelle truffe e nelle estorsioni agli anziani con tanto di “manuale” da seguire per non tradire lo schema del finto postino, avvocato, carabiniere. Ottanta i “colpi” messi a segno a Roma ma anche in altre province fra cui Viterbo, Napoli e Latina in soli sei mesi. E i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di 17 persone. Sette sono finite in carcere le altre 10 ai domiciliari. A 13 di loro viene contestata l'associazione a delinquere mentre ai restanti quattro arresti, l'accusa è di aver avuto un ruolo (organizzativo o attivo) nell'esecuzione dei colpi.

Si fingevano impiegati delle poste, assicurati, ma anche avvocati se non addirittura carabinieri. Il telefonista di turno – al quale come detto era stato fornito anche un manuale - diceva che un familiare doveva saldare il debito per ritirare un pacco o che aveva provocato un incidente stradale, che l’assicurazione era scaduta e che, per “sistemare” le cose, era necessario consegnare denaro o gioielli. In seguito un complice passava a prelevarli a casa delle vittime, che solo ore dopo, parlando con il figlio o il nipote in questione, scoprivano il raggiro.

In base alle indagini dell'Arma e coordinate dal pubblico ministero Giovanni Conzo, l’associazione aveva sede a Napoli e era capeggiata dai membri di una specifica famiglia, dedita alla commissione di una serie indeterminata di reati (per lo più truffe e talvolta estorsioni). Il modus operandi è stato poi ricostruito così: le batterie, composte solitamente da due persone, partivano tutti i giorni da Napoli con auto prese a noleggio. Le vittime venivano scelte casualmente tramite ricerche fatte in internet o sulle pagine bianche, contattate da “telefonisti” e poi raggiunte da “corrieri”.



Nel corso delle perquisizioni, tuttora in corso, i carabinieri hanno rinvenuto oltre al manuale, denaro contante, centinaia di schede telefoniche, decine di telefoni cellulari e un grosso quantitativo di gioielli.