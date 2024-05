Giovedì 23 Maggio 2024, 07:26

La corsa elettorale di Fratelli d’Italia è di quelle complesse: la posta in gioco per le elezioni europee è alta. Partito di maggioranza relativa, i meloniani sono chiamati a confermarsi. E l’asticella che nei conciliaboli è stata posta è impegnativa: eleggere 6 eurodeputati. Cinque eletti è considerata la base. Sei, l’obiettivo.

Nella circoscrizione Italia Centrale, i posti in lizza sono 15. E riuscire a portare in Europa 6 eletti su 15 posti è considerato l’obiettivo da raggiungere. Obiettivo ambizioso ma comunque non impossibile.

I CANDIDATI

I quindici nomi in lista sono quello della premier, Giorgia Meloni. Poi, ci sono Nicola Procaccini, Carla Cappiello, Francesco Carducci Artenisio, Dorina Casadei, Carlo Ciccioli, Civita Di Russo, Mario Pellegrini, Anita Privitera, Maria Veronica Rossi, Antonella Sberna, Marco Squarta, Francesco Torselli, Stefano Tozzi e Manuel Vescovi. La considerazione che si fa nei corridoi è che per essere eletti serviranno da 30mila preferenze in su. La circoscrizione, come detto, è quella dell’Italia centrale che comprende le regioni Lazio, Umbria, Marche e Toscana. Nel 2019, Fratelli d’Italia elesse un solo deputato, Giorgia Meloni, che si dimise facendo scattare il seggio per il primo dei non eletti, Nicola Procaccini.

NOMI FORTI

Procaccini che è il nome forte dei meloniani. Sindaco di Terracina per due mandati, la prima volta fra il 2011 e il 2015 quando fu costretto alle dimissioni anticipate per la fronda di una parte del consiglio. Ripresentatosi al voto nel 2016 venne eletto con oltre il 60% di voti al ballottaggio. Rimase in carica fino al 2019 quando, appunto, si dimise per entrare al Parlamento Europeo vista l’incompatibilità fra le due cariche. Dei 15 in corsa oggi è quello che la maggior certezza di (ri)elezione.

L’altro nome che pare blindato è quello di Stefano Tozzi. Dal 2006 Tozzi è consigliere al I Municipio, dove è stato anche capogruppo di FdI. E in tutti questi anni si è contraddistinto per una fortissima difesa dei rioni storici, in particolare dell’Esquilino. Politicamente è considerato molto vicino al vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli: è un po’ l’ultimo di una nidiata di politici FdI usciti dal centro storico di Roma: Marco Marsilio, Federico Mollicone e, appunto, Stefano Tozzi. Ma sul suo nome si spendono in tanti, anche non direttamente vicini a Rampelli e alla sua area. Tanto che sono in molti a considerarlo già con un piede (quasi) al Parlamento Europeo.

UNO PER REGIONE

Se due su 6 sono Procaccini e Tozzi, gli altri 3 nomi che paiono più avanti rispetto agli altri per un seggio al Parlamento Europeo sono Marco Squarta, presidente del Consiglio regionale dell’Umbria, considerato vicino alla premier Meloni e al ministro dell’Agricoltura, Lollobrigida. Squarta, insieme all’attuale sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco, sono la coppia delle nuove leve di Fratelli d’Italia in Umbria che, dopo l’elezione di Bandecchi a sindaco di Terni, ha di fatto preso la guida del partito nella regione.

L’altro in pole è Francesco Torselli, altro giovane con un passato nelle fila dei movimenti giovanili di FdI, considerato un meloniano. È consigliere regionale della Toscana ed è molto vicino al responsabile nazionale del partito, Giovanni Donzelli.

Terzo, Carlo Ciccioli, medico specializzato in psichiatria, criminologia clicnica, viene considerato come vicino al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

IL SESTO

Per il sesto eletto, in corsa fondamentalmente ci sono tre nomi: Francesco Carducci Artenisio, vicino al gruppo dei centristi di Luciano Ciocchetti e di Massimiliano Maselli; Antonella Sberna, consigliera comunale di Viterbo da tre mandati la più votata e sostenuta dalla vicepresidente della Giunta Regionale, Roberta Angelilli. E, infine, il vicecapo di gabinetto della Regione, Civita Di Russo, sostenuta dal presidente della Regione, Francesco Rocca.