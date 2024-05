Mercoledì 22 Maggio 2024, 08:56

Una «cerniera» fra gli albanesi capeggiati da Arben Zogu e gli Irriducibili della Curva nord. Questo era il ruolo di Fabrizio Piscitelli, prima che fosse ucciso il sette agosto 2019 al Parco degli Acquedotti. A mettere in fila i tasselli di uno dei delitti “eccellenti” della Capitale, è stato il colonnello Dario Ferrara, a capo del Nucleo investigativo di via In Selci. Ferrara è stato ascoltato ieri nel corso del processo a carico dell’argentino Raul Esteban Calderon, accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi. In aula ha ripercorso l’informativa redatta insieme alla Squadra Mobile. In quelle pagine, depositate nelle scorse settimane e arricchite anche da numerose chat decriptate, si cristallizzano ruoli e posizioni, equilibri prima saldi e poi saltati. «Il gruppo degli albanesi con al vertice Zogu faceva parte di un’organizzazione dedita al narcotraffico - ha spiegato Ferrara rispondendo alle domande dei pm Rita Ceraso e Mario Palazzi - insediata nella zona nord della Capitale e Acilia che poteva contare anche su appoggi all’estero. Il gruppo degli albanesi viene poi disarticolato con l’operazione “Vento dell’Est” condotta dal Gico della Guardia di Finanza tra 2014 e 2015 ma nonostante questo il legame tra Piscitelli, i suoi uomini e gli albanesi non viene scisso. Il legame ha continuato a essere molto forte, così forte che non viene scisso neanche dopo la morte di Diabolik nel 2019». Tra le intercettazioni citate in aula nel corso della testimonianza c’è quella del maggio 2020 dove Bardhi Petrit, vicino a Piscitelli, parla con un suo connazionale. Una conversazione dove «si evince il coinvolgimento - ha concluso Ferrara - di Leandro Bennato e di Giuseppe Molisso che avrebbero spinto il “Fornaro” Alessandro Capriotti “a farlo”, il riferimento è all’appuntamento che ha portato Piscitelli alla morte». In un’altra chat fra Alessandro Corvesi e Fabrizio Mineo i due sostengono che «c’è l’ok di M». M, ha ipotizzato l’investigatore in aula, «è Michele Senese».