Il sindaco di Ny Adams ospite di Gualtieri: “New York è la Roma d’America”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2024 Il sindaco di New York, Eric Adams, a Roma per partecipare al World Meeting on Human Fraternity (Wmhf), ha preso parte con il sindaco Roberto Gualtieri, all'iniziativa “Roma Cura Roma” il grande evento di cura collettiva dei beni comuni della capitale. "New York è la Roma d’America" ha detto Adams nel corso del suo intervento. Ecco il video. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev