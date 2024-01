Francesco Romeo, morto il cardiologo e professore di Tor Vergata: aveva 74 anni. «Era un luminare»

Lutto nella medicina. È morto il cardiologo di fama internazionale Francesco Romeo già professore ordinario di Tor Vergata e direttore della Scuola di specializzazione di Cardiologia. Aveva 74 anni. Ad annunciarlo, ieri, l’ex rettore di Tor Vergata, il genetista Giuseppe Novelli. «Caro Franco, Ciao. Grazie per il cammino fatto insieme, mi hai insegnato tante cose. Prima fra tutte, l’amicizia. Buon volo», scrive il collega ricordando con affetto il loro lungo percorso professionale e personale. Romeo, originario di Fiumara di Muro (Reggio Calabria), è stato componente del Consiglio Superiore di Sanità. Nel 2013 fu insignito dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano della Medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica. È stato inoltre presidente della Società Italiana di Cardiologia e membro del “Nominating Committee” della Società Europea di Cardiologia. Unanime il cordoglio per la dipartita di uno dei più grandi luminari della medicina. «La sanità italiana, europea e internazionale perde un luminare della Cardiologia. Una notizia che rattrista: il professore Franco Romeo, apprezzato sia dai colleghi sia dai suoi studenti che dai cittadini. Fondamentale è stato il suo impegno nella sanità del Lazio e nel mondo accademico. Giungano le condoglianze alla famiglia a nome dell’amministrazione regionale».

IL CORDOGLIO

Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Parole di cordoglio anche dall’ex assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, oggi consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione: «Con la scomparsa del professore Franco Romeo ci lascia un grande medico e un luminare della Cardiologia, che ha dedicato la sua vita alla sanità pubblica e all’istituzione universitaria. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze». Anche la politica si è stretta intorno ai familiari per la prematura scomparsa del grande cardiologo reggino. Lo ricorda come un medico competente e stimato, soprattutto in ambito accademico, oltre che un amico leale e sincero il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Il mio abbraccio alla sua famiglia in questo momento di dolore» scrive in una nota. «Insigne docente, grande e generoso medico, ha sempre portato una parola di esperienza e di saggezza in ogni contesto. Si trattasse di soccorrere chi soffriva o di impegnarsi nel campo accademico o nella difesa del ruolo della sanità. La sua prematura scomparsa rattrista profondamente e impoverisce il mondo della sanità e della scienza, che in lui ha avuto sempre un saldo e generoso punto di riferimento», questa la dichiarazione del capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella Chiesa Santo Spirito in Sassia, Largo Ildebrando Gregori.