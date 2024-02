Morto il cardiologo Carmine Romaniello, il cordoglio del "Città bianca"

Cordoglio per la scomparsa di Carmine Romaniello, cardiologo di 64 anni in servizio presso l'Ini Città bianca di Veroli. «Un uomo buono, mite e un medico straordinario, attento ai pazienti e per questo molto stimato» - dicono dal gruppo. Originario dell'avellinese, in provincia di Frosinone ha svolto una parte importante della sua attività di medico. «All’Ini Città Bianca di Veroli ha dedicato la sua professionalità fin dalla fondazione, nel 1999. Cardiologo di indiscussa qualità, le sue doti umane e professionali sono state apprezzate anche nel ruolo di Risk Manager del Gruppo. Ricordiamo - si legge in una nota - il suo infaticabile impegno negli anni della pandemia, in particolar modo nelle fasi più critiche, nelle quali non si è risparmiato per far fronte all’emergenza sanitaria. Ha sempre anteposto il “noi” all’io. Straordinario come medico, la professione che hai scelto di vivere come una missione vera, totalizzante, permeata da un’umanità fuori dal comune».

Le esequie sono in programma domani, giovedì 8 febbraio alle 12, nella Cattedrale di Santa Maria a Frosinone.