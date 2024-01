È morto Maurizio Ortu, storico presidente dell'Ordine dei Medici

L'AQUILA - Sanità aquilana e abruzzese in lutto per la morte, a 72 anni, del presidente dell'Ordine dei Medici, Maurizio Ortu, stroncato da una grave malattia. Ortu è stato un faro e un riferimento imprenscindibile per la categoria e anche per i pazienti con le sue indiscutibili qualità umane e professionali.

Ha diretto l'Ordine per ben quattordici anni, nell'ottobre del 2020 era stato rieletto per il quadriennio 2020-2024.



“La scomparsa prematura di Maurizio Ortu, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia dell’Aquila, mi addolora profondamente. L’Aquila perde un medico illustre, stimato per l’alta professionalità e umanità, un uomo che ha dedicato impegno e passione al suo lavoro, ai suoi colleghi e pazienti, nel corso della sua brillante carriera.

Alla famiglia, alla moglie e ai due figli, Francesco ed Eleonora, le condoglianze della redazione del "Messaggero".