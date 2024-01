Cardiologo stroncato da infarto durante il cenone di Capodanno: era padre di tre figli

A Capodanno un improvviso malore ha stroncato la vita di un 53enne cardiologo, Djuiwat Bounda Herve, nativo dello Zambia, ma da anni residente ad Avezzano con la moglie e tre figli. L’uomo si è accasciato a terra durante il cenone e subito dopo è morto. Inutili i soccorsi. Il medico-legale ha potuto constatare solo il decesso per cause naturali (un infarto o un ictus). Sul posto a ricostruire la dinamica dell’episodio si è recata la polizia. La moglie, una infermiera, gli ha prestato i primi soccorsi e subito dopo ha chiesto aiuto al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Medici e operatori hanno tentato di rianimare il cardiologo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il medico, molto conosciuto nel territorio, lavorava nel Distretto sanitario di Avezzano come cardiologo, ma aveva prestato servizio anche al carcere di Avezzano e alla clinica di Canistro.

Sconforto e tristezza nelle parole dei tanti colleghi che lo stimavano per la sua competenza ma anche per la grande cordialità. «Lo incontravo al Distretto in via Monte Velino sempre sorridente e allegro- dice un collega- era sempre disponibile non solo con i colleghi ma anche con i pazienti». Le centinaia di messaggi di cordoglio pubblicati sui social testimoniano la professionalità dell’uomo, l’umanità e la sensibilità. Sarà effettuata l’autopsia sul corpo del medico. Lo ha disposto la Asl affinché si chiariscano le cause del decesso.