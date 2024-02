Spoleto, indagati due medici per la morte di Gelmetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOLETO Morto dopo le dimissioni ospedaliere, indagati due medici. La notizia è arrivata mercoledì mattina, all'indomani degli ulteriori accertamenti delegati ai carabinieri dalla Procura, che cerca nuove cart per ricostruire quanto accaduto nel pronto soccorso del San Matteo degli Infermi sabato sera, tra le 20 e la mezzanotte. Sitratterebbe di referti o comunque di alcuni esami cheevidentemente gli inquirenti contavano di trovareall’interno della documentazione già acquisita, ma ancheinvece non risulterebbero ancora agli atti. L’inchiesta èquella relativa alla morte di Nicola Gelmetti,l’imprenditore di 65 anni che proprio poco dopo lamezzanotte di sabato è stato dimesso dal pronto soccorso,dove era arrivato in ambulanza allo scoccare delle 20,dopo aver accusato un malore. A quell’ora l’ospedale diSpoleto è sprovvisto del cardiologo e per gliaccertamenti specifici, Gelmetti sarebbe stato seguito daremoto da uno specialista di turno a Foligno. Il 65enne -con pregresse patologie, anche cardiache - sarebbe statorimandato a casa a mezzanotte e un quarto con larassicurazione che non c’erano questioni di cuipreoccuparsi. Purtroppo, però, qualche ora dopo è mortonella sua abitazione. Già nellagiornata di domenica, ricevuta la denuncia dei familiari,i carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica.Lunedì pomeriggio, invece, depositata l’informativa inProcura, è stata aperta formalmente l’inchiesta. Titolaredel fascicolo, in cui si ipotizza l’omicidio colposo, èil sostituto procuratore Michela Petrini, che ha chiestoai carabinieri nuovi accertamenti. Intanto, dopo aver cristallizzato quanto accaduto durante le quattro oreabbondanti di osservazione in pronto soccorso, il pm Petrini ha iscritto i nomi di due medici nel registro degli indagati. Si tratta di medici del San Matteo degli Infermi, come confermano dagli uffici di Palazzo Martorelli Orsini. Inizialmente, infatti, il fascicolo è stato aperto a carico di ignoti, ma in vista dell'autopsia, slittata a venerdì pomeriggio, sono arrivati a primi avvisi, anche, perconsentire alle parti di partecipare con i propriconsulenti. La procura ha già nominato i suoi consulenti e disposto - fa sapere il procuratore Vincenzo Ferrigno - anche accertamenti tossicologici, verosimilmente finalizzati ad approfondire eventuali criticità nella somministrazione di alcuni farmaci. Di sicurosaranno presenti anche i consulenti di fiducia deifamiliari dell’imprenditore, decisi ad andare fino infondo in questa dolorosa vicend e che si sono affidati all'avvocato Valeria Rossi.