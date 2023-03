Ospedale senza cardiologo, rientra uno specialista in pensione

SPOLETO Ospedale senza cardiologo h24, la Usl Umbria 2 attiva un incarico libero professionale con il dottor Paolo Bartoloni. Lo si apprende dalla delibera del direttore generale datata 25 marzo ma pubblicata ieri all’albo pretorio dell’azienda. Il dottor Bartoloni, stimato specialista già in forza al San Matteo degli Infermi, rientra da pensionato per un periodo «non superiore a mesi 6 – si legge nel provvedimento – fermo restando la possibilità di interruzione in data antecedente qualora l’azienda reperisca medici con contratto a tempo determinato o indeterminato». Dalla delibera, che riguarda anche l’attivazione di un secondo contratto libero professionale per l’ospedale di Orvieto, si evince che il dottor Bartoloni ha risposto all’avviso il 15 marzo scorso. Il provvedimento è motivato dalla «difficoltà a reperire medici con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato da adibire alla struttura di Cardiologia del presidio ospedaliero di Orvieto e del presidio ospedaliero di Spoleto che ha provocato particolare criticità e impossibilità a garantire la normale operatività dell’equipe» e dalla necessità «di disporre in tempi celeri di unità mediche con cui stipulare contratti libero professionali». Come previsto dalla procedura, la delibera è stata firmata dopo la valutazione di idoneità trasmessa alla direzione generale dal responsabile facente funzioni dell’Unità operativa di Cardiologia e il dottor Bartoloni potrà rientrare subito in servizio. Per ogni turno di 12 ore è previsto un compenso omnicomprensivo di 480 euro.