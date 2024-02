Lunedì 12 Febbraio 2024, 07:24 - Ultimo aggiornamento: 07:31

Torna la Champions League, mercoledì sera allo stadio Olimpico, con l'andata dei quarti di finale tra la Lazio e il Bayern Monaco. Un match che attirerà il pubblico delle grandi occasioni: già da giorni è stato sfondato il muro dei cinquantamila biglietti venduti, ai quali vanno aggiunti i circa tremila tifosi che arriveranno dalla Germania, che affolleranno il settore ospiti. Previsto, quindi, il record stagionale di presenze per la società biancoceleste. Oltre al consueto piano per la mobilità che verrà attuato nell'area del Foro Italico, con divieti di sosta ad ampio raggio, i provvedimenti sul fronte della sicurezza - con effetti anche sulla viabilità - scatteranno già da domani, con la rimozione dei veicoli in alcune strade vicino a via del Colosseo, dove si trova un locale che è tradizionale punto di ritrovo delle tifoserie straniere. Le strade dove entro le 7 di domani sarà rigorosamente vietata la sosta delle auto sono: largo Corrado Ricci, via Cavour (tra largo Ricci e via del Cardello), via del Colosseo (tra largo Ricci e via Frangipane), la stessa via Frangipane (tra via del Colosseo e via del Cardello), vicolo e via del Buonconsiglio, via del Pernicone e via del Cardello (tra via Frangipane e via Cavour).

L'AFFLUSSO

Ai tifosi in arrivo all'Olimpico sarà riservata un'area di parcheggio sul lungotevere della Vittoria: entro le 7 di mercoledì dovranno quindi essere rimossi i veicoli da piazzale Maresciallo Giardino a via Timavo. Un provvedimento ad hoc riguarderà anche piazzale delle Canestre, dove sarà attivato un punto di raccolta per i tifosi che saranno poi accompagnati all'Olimpico su autobus messi a disposizione dall'Atac e saranno scortati dalle forze dell'ordine. Entro le 8 di mercoledì dovranno essere rimossi eventuali veicoli da piazzale delle Canestre, viale Washington tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco, viale La Guardia tra piazza del Fiocco e piazzale delle Canestre e via del Galoppatoio, dall'uscita del parcheggio all'altezza di piazzale delle Canestre. Possibile chiusura al traffico da via San Paolo del Brasile a viale Washington.