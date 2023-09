"Un tango per la pace" nell'ex cartiera Latina di via Appia: ecco il programma e come prenotare

L'Associazione culturale TangoEventi, con il patrocinio ed il finanziamento fondi cultura dell’VIII municipio in occasione della Giornata mondiale della pace, giovedì 21 settembre, organizza la prima edizione di "Un Tango per la Pace" presso la Ex Cartiera Latina in via Appia Antica 42. L'evento inizierà alle 19 e terminerà alle 23.45. Dalle 19 alle 20 sarà possibile fare una visita guidata e ballare sulle musiche di tango selezionate da Tdj Super Sabino. Durante la serata ci sarà un punto ristoro "Pizzeria del porto di Gaeta" con le famose Tielle, un angolo dell'artista, con opere varie, un intervento sintetico di ospiti istituzionali che hanno dato il loro appoggio, e una breve performance teatrale e musicale a cura e con Fatima Scialdone. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti sia per la serata di tango che per la visita alla cartiera Latina che è tra i pochi impianti industriali sopravvissuti nella città di Roma, oggi sede dell'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica. Le prime produzioni risalgono al 1081, struttura utilizzata poi dai Padri Cappuccini nel 1600, all'inizio del 1800 fu trasformata in mulino, e nel 1912 l'impianto fu modificato e iniziò la produzione della carta dagli stracci, chiuse nel 1986.

Info e prenotazioni per la serata allo 339 8209385

Programma

Apertura ore 19.00 chiusura ore 23.45

Tdj Super Sabino

Visite guidate alla cartiera 19,15 primo gruppo 19.35 secondo gruppo (prenotazione obbligatoria )

Ore 21.00

Saluti istituzionali del Municipio VIII

Ore 21.00 Interventi istituzionali dei patrocinanti

Presenta Fatima Scialdone Direttore artistico TangoEventi

Saranno presenti

il Senatore Giulio Terzi di S.

Agata, ex Ministro degli esteri, già Ambasciatore d’Italia, presidente della Global Commitee for the Rule of Law " Marco Pannella"

Francesca Barbato Vice Presidente Commissione VI - Cultura, Politiche giovanili e lavoro Roma Capitale

Angelo Di Capua Presidente Associazione Pace in Medio Oriente

l’Ambasciatore Luigi Maccotta Vice Presidente Associazione Pace in Medio Oriente

Renato Bonanni Presidente Grande Canale della Pace

Tibisay Ambrosini coordinatrice Stop Rape Italia movimento contro lo stupro nei conflitti civili

Ore 21 20 breve performance teatrale con musica e tango “Ode all’Atomo“ di Pablo Neruda recita Fatima Scialdone Imagine J. Lennon chitarra Renato Bonanni

Con il gruppo solidale TangoEventi “ Los Viajeros de l’Abrazo e con Eduardo Moyano e Fatima Scialdone