Roma, serata nella Valle della Caffarella in compagnia di gufi, civette e altri uccelli

Il Parco regionale dell’Appia antica continua ad organizzare appuntamenti estivi #ViviParchidelLazio per avvicinare sempre di più i cittadini alla natura. Secondo appuntamento quello di questa sera in notturna con la passeggiata serale nella Valle della Caffarella in compagnia di Gufi, Civette e gli altri uccelli notturni che vivono nel Parco. L'escursione “Canti dei Notturni nella Valle della Caffarella” organizzata dal parco regionale dell'Appia Antica in collaborazione con l’associazione Meles meles Asd Aps accompagnerà i visitatori per tutta il percorso con l'esperto ornitologo Roberto Gildi e Beatrice Cosentino che farà da “Cicerone”per le spiegazioni naturalistiche. «Racconteremo curiosità e abitudini di questi splendidi animali e cercheremo di riconoscerne il canto - spiega la Cosentino - la visita durerà 2 ore circa, sarà un’esperienza che in molti non dimenticheranno e che in tanti vorranno ripetere, osservare e ascoltare i rapaci notturni non è da tutti i giorni, raccomandiamo scarpe comode, abbigliamento sportivo e borraccia, l’appuntamento è per le 20.30 all’ingresso della valle della Caffarella in Largo Pietro Tacchi Venturi vicino via Latina».

Il percorso che seguirà il “gruppo” sarà di circa un chilometro fatto di quattro cinque tappe che andranno da Largo Pietro Tacchi Venturi fino al Ninfeo di Egeria con lo scopo di far ammirare e far ascoltare i canti dei rapaci notturni che “abitano il parco” come l’Allocco, la Civetta, l’Assiolo, il Barbagianni e il Gufo comune. «E’ una passeggiata per tutte le famiglie e loraccomandoamo a chi ha soprattutto bambini e ragazzi - conclude la Cosentino - e oltre ad ascoltare i rapaci notturni ascolteremo anche altri uccelli del parco come l'usignolo che canta nelle serate estive».

Per informazioni e prenotazioni: 335.6908993 - beatrice@melesmeles.it