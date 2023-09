Roma, l’ennesimo atto vandalico nell’area giochi della Caffarella. I volontari all’attacco: «Chiediamo maggiore controllo e sicurezza»

Carbonizzato e ridotto in cenere, così questa mattina i volontari dell’associazione Meles Meles hanno ritrovato lo scivolo dell’area giochi nel Parco della Caffarella, a pochi metri dall’ingresso su via Centuripe, nel cuore del quartiere Appio Latino. L’ennesimo atto vandalico che ha colpito una zona del Parco già vittima di diverse devastazioni nell’arco degli ultimi anni da parte di chi, raccontano i volontari, non ha mai accettato la sua risistemazione.

Ora, attraverso anche il sostegno del Comitato del Parco della Caffarella, i volontari si stanno muovendo per chiedere maggiore controllo e sicurezza, attraverso una richiesta di attenzionamento alle Forze dell’Ordine e una raccolta firme per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza all’ingresso.

Oltre allo scivolo, racconta Beatrice, volontaria dell’associazione che proprio in quell’area organizza attività ludiche per i bambini del centro estivo, nella notte sono state danneggiate diverse strutture. Uno scempio che comporterà inevitabilmente un nuovo intervento da parte degli operatori del Comune, già entrati in azione proprio pochi giorni fa per una risistemazione dell’area.

Gli interventi di ripristino, racconta Roberto Federici del Comitato del Parco della Caffarella, sono possibili grazie a un finanziamento del Comune di quasi 1 milione e 600 mila euro.

Fondi che, però, sono adesso in esaurimento anche a causa delle continue richieste a seguito degli atti di vandalismo. L’incendio è infatti solo l’ultima di una serie di devastazioni che hanno riguardato l’area giochi dei bambini, dove in passato sono già state divelte le staccionate e rubati diversi cartelli informativi.

La speranza delle associazioni è che presto arrivi una risposta da parte delle istituzioni affinché tutti i cittadini che usufruiscono dell’ingresso di via Centuripe possano finalmente vivere il Parco in sicurezza. Per far in modo che ciò avvenga è quindi necessario che ci siano delle strutture adeguate che permettano la convivenza tra i diversi fruitori. L’obiettivo è che anche questo ingresso possa diventare un luogo pulito e sicuro per tutti, così come dopo anni di interventi e battaglie è diventata l’area giochi adiacente l’ingresso di largo Tacchi Venturi, in zona Colli Albani.