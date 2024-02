Il Parco Archeologico dell’Appia Antica “apre” alle visite delle Tombe della via Latina

Il Parco Archeologico dell’Appia Antica e il Touring club Italiano di Roma anche per marzo e aprile "apriranno" le porte ai visitatori che vorranno esplorare il sito archeologico e nello specifico le Tombe della Via Latina. «Come Touring club accompagniamo i visitatori in un tour delle Tombe della via Latina almeno una volta al mese - dice Massimo Marzano - dopo il 3 febbraio la prossima data sarà quella del 2 marzo (sabato prossimo, ndr) e del 20 aprile, in quest’ultima occasione accompagnate da alcune letture che ricordano il Natale di Roma e l’anno 2777 dalla fondazione della nostra Capitale (il 21 aprile 753 a.C). Ricordo che Il Parco archeologico delle Tombe della Via Latina è stato istituito nel 1879 a seguito da parte dello Stato dell’acquisizione di una vasta area in cui erano stati portati alla luce notevoli resti di età romana». Le tre Tombe che si visiteranno saranno il cosiddetto Sepolcro Barberini, o dei Corneli, monumento funerario, databile al II secolo d.C., è costituito da due piani sopraterra e da uno ipogeo (Il piano superiore è interamente rivestita di intonaco affrescato a sfondo rosso ed elementi in stucco, ndr). La seconda è la Tomba dei Valeri e la terza è la Tomba dei Pancrazi, ritenuta la più bella del sito archeologico tutte ubicate nel sito al civico 151 di via Arco di Travertino. «Domenica prossima invece il 3 marzo dalle 10.30 alle 12.00 sfilerà la II Legione Partica che effettuerà un'esercitazione militare della Roma imperiale.

Verranno rappresentate delle figure militari, le tecniche di combattimento con le armature militari ed il vestiario, con un esame della figura di Settimio Severo, creatore della II Legione Partica che fu una legione creata dall'imperatore in occasione della sua campagna contro i Parti, i suoi emblemi erano il toro e il centauro». Quest’ultima è solo una delle attività organizzate alle Tombe della via Latina e in tutto il Parco dal dott. Santino Alessandro Cugno con la collaborazione del personale e con il contributo del Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica, arch. Simone Quilici.