Sottopasso di via Papiniano chiuso da un mese, l'ira dei residenti: «Dobbiamo fare il giro del quartiere»

Chiuso da quasi un mese il sottopassaggio della ferrovia di Via Papiniano (quartiere dell’Appia). I residenti della zona segnalano il disagio che ogni giorno sono costretti a vivere. Chi abita nelle zone limitrofe (come Largo Maccagno) è costretto a fare l’intero giro del quartiere, il tutto è stato chiuso anche ai disabili.

I lavori non sono ancora cominciati nonostante sia passato,quasi un mese. Un cittadino scrive sul proprio profilo social: “La situazione è molto complicata per gli abitanti della zona di Papiniano al di là della ferrovia, soprattutto per gli anziani che non si muovono bene e che sfruttano questo sottopasso per recarsi agevolmente a fare la spesa. Ma non solo, via Papiniano è anche una delle poche zone dove ancora si trova parcheggio e quando riprenderanno le attività lavorative e le scuole chi parcheggia in quella zona e deve tornare verso Largo Maccagno o vie limitrofe per raggiungere l'abitazione dovrà fare praticamente il giro del quartiere a piedi".

Ora si attende l’inizio dei lavori.