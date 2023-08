Un’estate in rosa, la “pink-mania” conquista le star

Mentre Greta Gerwig si gode il successo dopo aver sbancato al botteghino con “Barbie”, film campione di incassi che l’ha consacrata prima regista donna della storia ad aver superato il miliardo di dollari, il fashion system è letteralmente invaso da una valanga di colori accesi, silhouette audaci e dettagli giocosi grazie alla bambola più famosa del mondo interpretata sul grande schermo da Margot Robbie. Da Hollywood a Roma è esplosa la "pink-mania" che ha stregato le star capitoline e le influencer del web. Una tendenza estremamente femminile che, al di là delle critiche e riletture femministe, ha portato un tocco di freschezza e spensieratezza durante le vacanze estive, passando da bordo piscina alle spiagge, fino alle strade della Capitale. In partenza per l’Himalaya, dove il 30 agosto sfilerà a 6300 metri d’altezza sulla passerella sostenibile di un défilé per il clima e per ricevere un premio dal Dalai Lama in pieno G20, Miss Earth Italia 2020-21 Giulia Ragazzini sfoggia un bikini fucsia e si rilassa tra le palme in compagnia del suo amico a quattro zampe.

Bellissima, Serena Autieri segue il trend e, riflessa nello specchio durante uno shooting fotografico firmato da Vincenzo Incenzo, indossa un tubino griffato Laura Biagiotti.

Le nuance cambiano e anche l’attrice Nicoletta Romanoff, intenta a prendere il sole in barca, ha scelto il rosa per il suo costume da bagno intero. Non ha rinunciato al ritorno degli anni ‘80, con un twist moderno, la spumeggiante conduttrice Andrea Delogu, al timone insieme al cantautore Nek del “Tim Summer Hits 2023” in onda su Rai 2 da piazza del Popolo. Per lei outfit Pinko e Alberta Ferretti negli scatti di Pamela Rovaris. Top e shorts in denim, invece, per la sensuale Jane Alexander che, in giardino, mostra un look casual e naturale concedendosi una pausa relax dagli impegni lavorativi. Lo spirito glamour “Barbie style” predilige abiti aderenti in tonalità sgargianti, spalline oversize e particolari scintillanti. E, ancora, parei rosa shocking o corallo sono diventati il must-have di molte celebrità così come gli accessori: maxi-occhiali, cappelli in paglia decorati con fiocchi e borse multicolor da abbinare ai capi più in voga. Gonne plissettate, bluse con volant e minidress dal taglio vintage impazzano tra le stelle romane che desiderano abbracciare lo stile dell’icona pop lanciata da Mattel, spesso osando con acconciature cotonate e trucchi ton sur ton. Proprio come un bambola.