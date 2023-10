Roma, torna "HOTtobbre piccante": il festival del peperoncino 6, 7 e 8 ottobre in via Laurentina

Ritorna da domani 6, 7 e 8 ottobre 2023 “ l’HOTtobre Piccante” , il Festival del Peperoncino di Roma che da 5 anni riunisce in un unico evento le eccellenze enogastronomiche di Italia. Un anniversario speciale organizzato da Ipse Dixit, la delegazione romana dell’Accademia italiana del peperoncino, in collaborazione con il vivaio Garden Tre Fontane e con Tradizioni d’Italia. L’appuntamento per tutti gli amanti del peperoncino e del buon cibo e delle tradizioni del nostro paese è in Via Laurentina 90 a Roma. “HOTtobre Piccante” continua a stupire e ad appassionare alla conoscenza del peperoncino e negli anni i giorni hanno dovuto aumentare, infatti non sono bastati più’ di due giorni ne servono tre. Saranno presenti oltre 30 aziende con degustazioni di specialità enogastronomiche, salse piccanti e tipicità regionali. Sempre più ricca la mostra con oltre 200 varietà di peperoncini dal mondo. Successo straordinario per la competizione “Poesie Piccanti - Premio Aldo Armentano”, la sfida poetica più piccante d’Italia. Sono giunte 45 poesie da ogni parte dello stivale: Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Lazio, Calabria ecc, tutte dedicate al peperoncino. Enrico Bertucci, consigliere IPSE DIXIT presenterà “Poesie Piccanti” sabato 7 ottobre e la mattina dell’8 ottobre si procederà alla premiazione delle prime tre classificate. La giuria ha riservato una menzione speciale per “l’ASD I Girasoli della Locride - Team Special Olympics Italia”. Il Maestro Gianfranco Tartaglia, in arte “PASSEPARTOUT”, con la sua scuola di vignettisti e Serena Di Pietro, artista iperrealista, che disegnerà ritratti all’istante.

L’esclusiva mostra di oltre 200 varietà di peperoncini è realizzata da un poker di specialisti della piccantezza.

Arturo Rencricca, curatore della mostra, Mirco Santacchi, Daniele Berto e Enio Giletti faranno sfoggio di varietà di peperoncini provenienti da tutto il mondo, ben catalogati e esposti su un tavolo lungo circa 10 metri. Per ciascun peperoncino l’accurata descrizione della provenienza, il livello di piccantezza e l’appartenenza alla famiglia delle solanacee. Passione piccante quella di Arturo Rencricca, cinque volte Campione italiano dei mangiatori di peperoncino con il suo record, ancora imbattuto, di 1.030 grammi di peperoncino “Diavolicchio Diamante” mangiati in soli 30 minuti! Al tavolo Piccante anche il neocampione italiano dei mangiatori di peperoncino, Carmelo Francavilla, con 817 grammi di peperoncino Diavolicchio Diamante, si è riportato a casa il titolo che già aveva conquistato lo scorso anno! Le bocche infuocate della Capitale potranno sfidarsi, domenica 8 ottobre con il “Grand Pic di Roma” la gara dei mangiatori di pasta piccante. Immancabile lo show cooking del “Cuoco Pop” Giancarlo Suriano, con la sua padella gigante basculante, supportato dallo Chef Enrico Parrilla, ormai è un appuntamento atteso e gustoso. Per la V edizione di HOTtobre piccante il fantastico “Cuoco Pop” realizzerà un piatto speciale per la cena di venerdì 6 ottobre “Rosso di sera”. Nel corso della manifestazione show cooking della Chef in tacco 12, Emanuela Crescenzi, che riserverà sorprese e specialità. Non mancheranno le sue fantastiche frittelle piccanti. Risate piccanti con il divertentissimo Simone Metalli in arte Geppo, pronto con il suo “Geppo Show”, barzellette esilaranti sabato 7 ottobre. Nel corso della manifestazione degustazione continua dell’Amaro del Capo Red Hot Edition.

