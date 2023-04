Roma, dopo set e teatro tutti a brindare: la meglio gioventù degli attori fa festa

È un evento che si ripete eppure i volti che lo animano non sono mai gli stessi. Quel che torna è la consapevolezza che in ‘quei lunedì’ in cui sono chiusi set e teatri, la parola d’ordine è una: ‘relax’. A ciò si unisce la voglia di ritrovarsi fuori delle situazioni lavorative e tutto questo significa che ci troviamo a “La domenica dell’attore”. L’evento orchestrato da Giulia Paoletti e Pierfrancesco Nacca attori a loro volta, impegnati in tutto ciò che concerne il mestiere della recitazione.

E mentre Nacca è volato a Matera per girare in notturna con il ritorno delle rigide temperature che hanno sorpreso la primavera, Giulia è rimasta a Roma per l’ultimo evento al Vinificio di Piazza dell’Emporio, in attesa dei nuovi appuntamenti che prenderanno il via con l’arrivo della bella stagione. La vineria testaccina di Simone Brengola e Alessandro Antognozzi, per tutto l’inverno ha accolto centinaia di attori ed ora è pronta a salutare l’evento per ritrovarlo il 15 maggio in un borghetto in zona Alessandrino, già ribattezzato come “la campagna in città”.

Il nuovo spazio-eventi su Viale Marisa Belisario, sarà così animato da una serata speciale all’ombra dell’acquedotto romano, dove ci sarà il palco dedicato agli artisti che hanno animato le serate nei mesi più freddi. Tanti i colleghi di set e amici che hanno preso parte all’ultima ‘chiamata’ invernale, come Elisa Cheli che insieme alla voce di Simone Cocciglia e al djset di Jãn, hanno animato l’ultima a Testaccio. Tra il pubblico Camilla Petrocelli con l’attrice Lorenza Veronica.

Si vede la cantante Samia mentre saluta gli amici attori Vincenzo Iantorno e Roberto Oliveri. Seduti a gustare vino e leccornie da bistrot, Neva Leoni, Ilaria Rossi Alessia Debandi e lo schermidore Alessio Foconi - tre volte campione del mondo a squadre e campione del mondo individuale -, seguiti da Gaia Bavaro, Francesca Carrain, Grace Ambroce e Filippo Scarafia, in pausa dall’ultimo ciak de “Il Paradiso delle Signore”. Scambiano battute Giacomo Bottoni, Daniele Marini e Luca Cesa insieme a Marius Bizau, Giulia Chianese e Giulia Petrungaro, seguiti da Marial Bajma Riva, Elisa Menchicchi e Guido Compagno. Tra i presenti anche la sessuologa di instagram Psicologa Cruda, Alessandra Berton e i giovani interpreti Angelica Lucia Lopez, Fabio Poletto, Emanuel Nate Iacono e Veronica Lo Forte. Presenti da 'Palestra Attori 7607', Davis Tagliaferro, Salvo Traina e Cinzia Mascoli, presidente di Artisti 7607 che di recente ha destato l'attenzione sui diritti degli attori.