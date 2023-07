Roma, l’estate romana porta il “Cinema” nell’Arena di Santa Maria della Pietà. Ecco il programma dei film fino al 3 agosto

Viva il Cinema “sbarca” anche nell’Arena di Santa Maria della Pietà (XIV municipio). Dopo la rassegna del periodo 4 - 18 luglio a Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI municipio), e quella andata in scena dal 5 fino al 19 luglio nella zona di Corviale, presso la Biblioteca Renato Nicolini (XI municipio), a chiudere la rassegna di Viva il Cinema è quello che ha aperto i battenti ieri nel comprensorio di Santa Maria della Pietà (XIV municipio) che vedrà l'Arena “riempirsi” fino al 3 agosto. Un ciclo di 14 proiezioni a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, tutti proiettati in italiano. Si incomincerà questa sera con Paolo Virzì che introdurrà la proiezione de "La pazza gioia", uno dei suoi film più applauditi, una commedia dall'anima malinconica interpretate da Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi, rinchiuse in un istituto per disturbi mentali. Domenica sarà invece la volta di "Padiglione 25 - Diario degli infermieri" scritto da Massimiliano Carboni e Claudia Demichelis che saranno sul palco per presentare la proiezione. Il documentario racconta le vicende di un gruppo di infermieri dell'istituto manicomiale Santa Maria della Pietà. Mercoledì 27 luglio il pubblico potrà assistere a uno dei maggiori successi di Steven Spielberg, "Lo squalo", campione di incassi candidato all'Oscar come Miglior Film, premiato dall'Academy nelle categorie Miglior montaggio, Miglior colonna sonora e Miglior suono. La proiezione sarà presentata dall'attrice Valentini Lodovini solo per citarne qualcuno.

Ecco il programma completo fino al 3 agosto:

Venerdì 21 luglio h. 21

LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzì, Italia, Francia, 2016,

Introdotto da Paolo Virzì

Domenica 23 luglio h. 21

PADIGLIONE 25 – DIARIO DEGLI INFERMIERI di Massimiliano Carboni, Claudia Demichelis, Italia, 2016,

Introdotto da Massimiliano Carboni e Claudia Demichelis

Lunedì 24 luglio h. 21

BASILICATA COAST TO COAST di Rocco Papaleo, Italia, 2010,

Martedì 25 luglio h. 21

AMERICANO ROSSO di Alessandro D’Alatri, Italia, 1991,

Mercoledì 26 luglio h. 21

LO SQUALO di Steven Spielberg, Stati Uniti, 1975,

Introdotto da Valentina Lodovini

Giovedì 27 luglio h. 21

QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA di Billy Wilder, Stati Uniti, 1955,

Venerdì 28 luglio h. 21

SOLE A CATINELLE di Gennaro Nunziante, Italia, 2013,

Sabato 29 luglio h. 21

FA’ LA COSA GIUSTA di Spike Lee, Stati Uniti, 1989,

Domenica 30 luglio h. 21

MAMMA MIA! di Phyllida Lloyd, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, 2008,

Lunedì 31 luglio h. 21

IL POSTINO di Michael Radford, Italia, 1994,

Martedì 1° agosto h. 21

CACCIA AL LADRO di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1955,

Mercoledì 2 agosto h. 21

VACANZE ROMANE di William Wyler, Stati Uniti, 1953,

Giovedì 3 agosto h. 21

A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino, Italia, 2018,

I film sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, la programmazione inizierà a partire dalle ore 21 e tutti i film saranno proiettati in italiano.