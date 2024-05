Scandalo Boeing, morte sospetta di un secondo dipendente: aveva denunciato difetti di fabbricazione

Una morte sospetta. E sarebbe la seconda in pochi mesi tra gli informatori legati allo scandalo dei malfunzionamenti degli aerei Boeing. Joshua Dean, ex revisore dei conti della qualità presso il fornitore Boeing Spirit AeroSystems e uno dei primi informatori a sostenere che la leadership di Spirit aveva ignorato i difetti di fabbricazione del 737 MAX, è morto martedì mattina dopo aver lottato con un'infezione improvvisa e in rapida diffusione che lo ha ucciso in due settimane, secondo quanto riporta il Seattle Times. Conosciuto come Josh, Dean viveva a Wichita in Kansas, dove ha sede Spirit. Aveva 45 anni, era in buona salute ed era noto per avere uno stile di vita sano. Era ingegnere meccanico ed ex addetto al controllo di qualità nella società Spirit AeroSystem, fornitrice di Boeing per alcuni componenti dei 737 Max.

Il mistero

Dean aveva deposto in una causa contro gli azionisti di Spirit e aveva anche presentato un reclamo alla Federal Aviation Administration sostenendo «condotta grave e da parte del senior management della qualità della linea di produzione del 737» presso Spirit.

Secondo quanto riportato dal Seattle Times Dean si è ammalato ed è andato in ospedale perché aveva problemi a respirare poco più di due settimane fa. È stato intubato e ha sviluppato una polmonite e poi una grave infezione batterica. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente ed è stato trasportato in aereo da Wichita a un ospedale di Oklahoma City. Lì è stato messo su una macchina che fa circolare e ossigena il sangue di un paziente fuori dal corpo, assumendo il controllo della funzione cardiaca e polmonare quando gli organi del paziente non funzionano da soli. Sua madre ha pubblicato un messaggio venerdì su Facebook riportando tutti quei dettagli e dicendo che Dean stava «lottando per la sua vita».

Seconda morte sospetta

Il 12 marzo scorso John Barnett, 62 anni, anche lui ex dipendente di Boeing che avrebbe sollevato preoccupazioni sui problemi di produzione dell'azienda, è stato trovato morto per un apparente suicidio nella Carolina del Sud. Barnett aveva lavorato in Boeing per 32 anni prima di lasciare l'azienda nel 2017, secondo la BBC, che in precedenza aveva riferito dei suoi sforzi per portare alla luce questioni sui problemi di produzione dell'azienda.

L'aereo maledetto

Qualcuno lo chiama l’aereo maledetto. Il Boeing 737 Max ha una storia a dir poco sfortunata. Quest’aereo ha cominciato il servizio commerciale di trasporto passeggeri nel 2017. Ma già l’anno successivo sono cominciati i guai. Un aereo Max 8 è precipitato in Indonesia, nel Mare di Giava, il 29 ottobre 2018. Una tragedia con 189 morti del volo della compagnia Lion Air. Pochi mesi dopo un’altra tragedia in Etiopia con lo stesso tipo di aereo, un incidente con 157 vittime l’11 marzo 2019.

Stop ai voli

Subito dopo il disastro della Ethiopian Airlines diversi Paesi, la prima la Cina poi altri fra cui l’Italia, hanno deciso di bloccare i voli di tutti i 737 Max per i timori sulla sicurezza dell’aereo. La prima a muoversi è stata la Cina, poi alcuni ’Europa. Prima le decisioni di alcuni Paesi, poi l’autorità europea per la sicurezza dei voli Easa ha deciso il blocco ai voli dei 737 Max 8 e Max 9 nei cieli europei, dal 12 marzo 2019. Gli Stati Uniti, Paese in cui ha sede il costruttore dell’aereo, si sono mossi con qualche giorno di ritardo, lo stop al volo del Max è stato decretato dall’ente federale della sicurezza, Faa, il 14 marzo 2019. Il blocco dei voli di questo velivolo si è esteso immediatamente a tutto il mondo, in tutte le versioni, non solo il Max 8. Il 16 dicembre 2019 la Boeing ha annunciato la sospensione “temporanea” della produzione del velivolo. La produzione del jet è ripresa, in maniera graduale, il 27 maggio 2020. Dopo lo scoppio di un portellone d'emergenza di un Boeing modello 737 Max su un volo dell’Alaska Airlines il 5 gennaio scorso è stata avviata una indagine degli ispettori Usa che hanno riscontrato ben “97 casi di non conformità” e la compagnia avrebbe fallito 33 verifiche su 89.