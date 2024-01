Al concerto red carpet di stelle, la serata charity per la ricerca

Talenti e pentagrammi all’insegna della prevenzione. Nell foyer della Sala Santa Cecilia dell’Auditorum Parco Della Musica Ennio Morricone sfilano tante Istituzioni e poi intellettuali e personaggi del mondo dello spettacolo. Nessuno vuole perdersi la serata charity “Note di luce, quando la musica illumina”. Gettonatissimo concerto di beneficienza per sostenere la Ginecologia Oncologica del Policlinico Gemelli a cura del suo direttore, professor Giovanni Scambia.

Grande attesa per la ricca scaletta. In scena, per l’appuntamento d’eccezione, Serena Autieri, in lungo nero con fiocco importante, Al Bano, Beppe Fiorello, Gigi D’Alessio e Renato Zero. E poi il contributo della Banda della Polizia di Stato, diretta da Maurizio Billi, del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretto da Andrea Secchi, e dei maestri di violino Giuseppe Gibboni e Olga Zakharova. Conducono Carlo Conti e Annalisa Manduca. Le prove si susseguono per tutto il pomeriggio. Poi a sera, nel foyer, appare un folto gruppo glam desideroso di portare il proprio contributo solidale. Ci sono i ministri della Sanità, Orazio Schillaci, e degli Interni, Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani.

L’evento, curato da Berta Zezza per la Fondazione Musica per Roma, catalizza la fascinosa Belen, in elegante tailleur scuro, Beatrice Lorenzin, l’amministratore delegato e il presidente della Fondazione, rispettivamente Daniele Pitteri e Claudia Mazzola, con il sovrintendente di Santa Cecilia Michele Dall’Olgaro.

Promosso dal Dipartimento Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, in collaborazione con l’Associazione Oppo e le sue stanze, raggiungono l’happening anche Eleonora Daniele con Alberto Matano, Alda D’Eusanio, Gianni Letta, il Premio Oscar Francesca Lo Schiavo, Gigi Marzullo. Ecco i professori Riccardo Masetti e Francesco Cognetti. Flash anche per Sebastiano Somma con la moglie Morgana Forcella. Ecco la vice presidente di Unindustria Sabrina Florio. Il concerto, che coincide con i 60 anni dalla nascita del Policlinico Gemelli, avvenuta nel 1964, intende promuovere e sostenere non solo le attività scientifiche e di ricerca, ma l’impegno costante dedicato alla tutela della salute della donna. Lunghi applausi. E l’iniziativa è davvero un successo.