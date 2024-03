Gemellaggio tra il Centro Coordinamento e il Ternana club Policlino Gemelli di Roma

Terni - Prima della partita Ternana-Parma, il presidente Nicola Guida ha effettuato lo scambio dei gagliardetti con il presidente del Centro Coordinamento Ternana clubs Claudio Maggi e il presidente del Ternana club Policlinico Gemelli Riccardo Mirarchi. E' stato infatti ufficializzato l'affiliazione del club del Policlinico allo storico Centro Coordinamento rossoverde. "Per la Ternana questa vicinanza rappresenta motivo di grande orgoglio -afferma la società rossoverde in un comunicato letto allo stadio- Proprio in questi giorni il Policlinico è stato riconosciuto come primo ospedale italiano, occupando la 35esima posizione nel mondo come eccellenza".

Le squadre sono in scese in cambio per Flavia, una giovane ternana affetta da una malattia genetica, la Ugdh, indossando una maglia personalizzata. Maglia che sarà oggetto di un'asta benefica sul sito di Charitystars. Sarà messo all'asta anche il pallone della gara.