Sergio Alfieri, chi è il chirurgo del Papa indagato per falso: le due operazioni a Bergoglio e l'ironia in conferenza stampa

Un terremoto sulla più stretta entourage medica vaticana: Sergio Alfieri, il chirurgo di Papa Francesco, è attualmente indagato per falso in atto pubblico. Secondo gli inquirenti, mentre risultava in sala d'attesa, in realtà Sergio Alfieri faceva visite private o era impegnato in convegni interni del Policlinico Gemelli. All'origine dell'inchiesta c'è un esposto del 9 febbraio scorso consegnato ai vertici investigativi del Nas che dà voce ai malumori in sala di attesa: Alfieri firma le operazioni di più pazienti negli stessi orari.

Sergio Alfieri, il chirurgo del Papa indagato per falso: «Firmava registro interventi ma non operava i pazienti». Il medico: «Sono sereno»

Chi è Sergio Alfieri, chirurgo del papa indagato

Il chirurgo del Policlinico Gemelli ha operato per due volte il Papa: nel 2021 e l'ultima volta nel 2023. Sergio Alfieri è direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Addominali ed Endocrino Metaboliche del Policlinico Agostino Gemelli: l'ospedale che pur non essendo di proprietà vaticana vengono tradizionalmente ricoverati i Papi.

Per quanto riguarda le due operazioni a Bergoglio, la prima du nel luglio 2021 per una stenosi diverticolare del sigma che ha comportato la resezione di un tratto del colon.

Nel giugno di quest’anno, poi, per una laparotomia e plastica della parete addominale. In entrambi i casi gli interventi sono stati eseguiti con successo e, alla fine dell’ultima operazione, nel corso della conferenza stama, Alfieri aveva raccontato che il Papa lo aveva «preso in giro. Dieci minuti fa ha fatto la sua prima battuta: quando la terza operazione?», aveva raccontato con trasparenza e ironia in quell'occasione il chirurgo.