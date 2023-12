Sergio Alfieri, indagato a Roma il chirurgo del Papa. I pm: era altrove, non in sala operatoria. Lui: «Sono sereno»

Sergio Alfieri, medico del Gemelli e chirurgo di Papa Francesco finisce sotto la lente della Procura di Roma. Il professionista. Il professionista è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di falso in atto pubblico risultando formalmente in sala operatoria anche quando era altrove, in qualche occasione anche fuori dal perimetro del policlinico. Sergio Alfieri, secondo l'accusa, avrebbe firmato il registro degli interventi ma in alcuni casi non sarebbe stato lui a operare quei pazienti, anzi secondo la denuncia non era proprio presente in sala operatoria al momento dell'intervento. La notizia è stata pubblicata stamattina in prima pagina sul quotidiano La Stampa. L'inchiesta è partita da un esposto del 9 febbraio scorso consegnato ai vertici investigativi dei carabinieri del Nas.

Sergio Alfieri, chi è il chirurgo che ha operato Papa Francesco (per la seconda volta): ha oltre 9mila interventi all'attivo

Sergio Alfieri, la ricostruzione degli inquirenti

Nella denuncia sarebbero riportati episodi accaduti in diverse giornate, tra luglio e dicembre nel 2022, in cui il chirurgo - secondo il quotidiano - non sarebbe stato in sala operatoria pur risultando presente. In un caso, il 10 ottobre, nell'orario dell'intervento si sarebbe trovato all'Hotel Hilton per il congresso della Società italiana di chirurgia mentre il 5 dicembre sarebbe stato impegnato in una riunione con direttori di reparto e altri medici del nosocomio. Accuse che il diretto interessato ha commentato con un secco ma disteso: «Sono molto sereno». Mentre il suo difensore, il professor Carlo Bonzano, ha tenuto a precisare: «Non conosciamo nulla del merito della vicenda se non quanto appreso da notizie di stampa. E non abbiamo mai ricevuto alcuna contestazione o avviso dalla Procura». Il legale ha poi sottolineato che «il professor Alfieri, la cui levatura personale e professionale è nota a tutti, è certo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle regole». Infine ha assicurato: «Quando saremo messi in condizione di conoscere gli addebiti ipotizzati e gli elementi su cui si assume essi poggino, avremo come sempre un atteggiamento di piena lealtà collaborativa con l'autorità giudiziaria al fine di chiarire quanto prima ogni profilo».

Sergio Alfieri, il Gemelli fa quadrato

E anche il policlinico Gemelli ha fatto quadrato attorno al camice bianco, immortalato accanto a papa Bergoglio anche dopo l'ultimo intervento a giugno, esprimendo «massima fiducia nel suo operato e nelle sue indiscutibili qualità professionali e umane». In un comunicato l'ospedale ha espresso allo stesso tempo la propria «fiducia nei confronti della magistratura che sta svolgendo le indagini, alla quale continua ad assicurare la più ampia collaborazione», ma ha respinto con forza «qualsiasi strumentale tentativo di offuscare l'operato di una struttura che ogni giorno eroga, a tutti coloro che vi si rivolgono, cure di elevata e riconosciuta qualità».

