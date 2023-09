Due "Miss" a spasso per Roma: la bellezza conquista tutti

Gli occhi che brillano, il sorriso contagioso, l’andatura perfetta. Con le mani si aggiustano la corone tra i capelli e la fascia sul petto. Le scarpe con tacco dodici fanno pendant con il mini abito che lascia esaltare l’armonia del fisico. L’effetto glam è autentico. Chiara Avanzi, ventenne del Tiburtino, sfoggia il suo titolo di Miss Lazio 2023 dall’alto dei suoi centosettantacinque centimetri. Una lunga chioma castana chiarissima che incornicia gli occhi azzurri e un fisico da top model. Marta Antonucci, più giovane di un anno, romana dell’Infernetto, vola sui suoi centosettantotto centimetri e gioca con la fascia da Miss Roma 2023.

Sorride, con i suoi occhi azzurri e le morbide onde bionde.

A fare breccia, la prima pagina con l’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra. «Mi ricordo benissimo quella giornata, come fai a non appassionarti...», commenta Chiara. Poi, per le Miss inizia il bagno di folla. È bastato incedere per piazza di Spagna e conquistare la scalinata di Trinità dei Monti per catalizzare l’attenzione di turisti (giapponesi in pole position). «Roma è tutta meravigliosa, non ho un solo posto del cuore perché è una scoperta continua...», commenta Marta cresciuta tra Ostia e Casal Palocco. Il liceo linguistico e ora la scuola di Cinema: «La mia attrice di riferimento? Cameron Diaz, perchè è versatile come vorrei essere io».

Al secondo anno di Economia alla Sapienza, dopo lo scientifico, Chiara abbina il sogno della moda allo spettacolo: «Ma la mia vera passione resta viaggiare. Vorrei andare in America, non sono ancora mai uscita dall’Europa». Via Condotti, Frattina, Fontana di Trevi. Ma c’è competizione tra di voi? «Ma no! L’invidia tra noi concorrenti è più un luogo comune, alla fine siamo tutte consapevoli, e diventiamo anche amiche», dice Marta. «Forse, le più competitive sono le mamme - scherza Chiara - ma lo fanno sempre a fin di bene. Noi pensiamo più a goderci l’esperienza. E nella condivisione, ci divertiamo». Si è fatta ora di pranzo. Mangiate? Dieta? «Io mangio tutto, e mi piace assaggiare. Il mio piatto preferito? La lasagna...sono la gioia di nonna», precisa Chiara. «Mio padre fa il cuoco, sono cresciuta in cucina», sorride Marta. Buon appetito allora.