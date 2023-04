Venerdì 7 Aprile 2023, 21:55

Tutta la magia del Mago di Oz torna a Roma con la première del Teatro Brancaccio, che ha chiamato a raccolta un folto pubblico di grandi e piccini nella serata del venerdì santo. Spettatori e turisti non hanno perso l’occasione di assistere a quella favola immortale che ha acceso i cinema di fine anni ’30, grazie al film di successo diretto da Victor Fleming, ispirato al romanzo del 1900 scritto da L.Frank Baum, “Il meraviglioso mago di Oz”. Sulle note di un’inconfondibile “Over the Rainbow”, con nella memoria il sorriso di un’incantevole Judy Garland, il pubblico del Brancaccio non ha lesinato applausi per la prima del grande classico, interpretato dalla compagnia russa Romanov Arena.

Un viaggio alla scoperta di un genere performativo sempre più apprezzato, il contemporary circus & musical, proposto dai produttori di “Alice in Wonderland” questa volta alle prese con le avventure di Dorothy, il tutto con la regia teatrale firmata da Maxim Romanov. Con sapienza, il regista russo ha diretto in scena Anastasia Dyatlova nel ruolo di Ellie, il solista Vladimir Dybskiy nel ruolo di Goodwin, con a seguito l’intera compagnia che ha volteggiato sulle musiche originali del compositore Andrei Zubets.

Un mirabolante “family show” che ha preso vita nel teatro di Via Merulana diretto da Alessandro Longobardi, dove resterà in scena fino al prossimo 30 aprile, per offrire una chiave di lettura in cui si mescolano i fondamentali del musical e le movenze del circo contemporaneo. Venticinque artisti sul palco, tra cui i maggiori esponenti acrobatici di genere, hanno profuso magia in musica, lasciando il pubblico con il naso all’insù per tutta la durata dello spettacolo. Tanti gli ospiti presenti alla prima romana, da Nicoletta Romanoff con le figlie, passando per le attrici Valentina Chico e Federica Cifola, pronta al ritorno in TV.

Il produttore Fabrizio Di Fiore saluta Pietro Genuardi e Stefano Masciarelli seguiti dagli attori Marco Fiorini, Enrico Sortino e Graziano Scarabicchi. Nel foyer anche il regista Giancarlo Scarchilli e l’esperto di musica Dario Salvatori con Paola Lavini, seguiti dai jazzisti Nicky Nicolai e Lino Patruno. In sala anche gli interpreti Massimiliano Varrese e Sofia Taglioni con Federico Calistri di fianco ad Antonio Flamini del SILB, poi Francesca Ghini del Circo Bianco con trampoliere Danilo Salvadori.