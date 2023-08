Provini e incontri: l'aperitivo in piazza è un film

Brindisi d'autore. La Città Eterna continua ad essere il punto di riferimento e di incontro privilegiato per gli artisti, sia in vacanza che al lavoro. A piazza San Lorenzo in Lucina ecco un gruppo di amici e colleghi riuniti per una tradizionale occasione: salutarsi prima delle vacanze augurandosi soprattutto una buona ripresa dei rispettivi impegni prima e dopo il Ferragosto. Il tutto all'insegna della convivialità, della condivisione e delle comuni passioni: il teatro, il cinema e la danza. Coinvolti dal volitivo Vincenzo Bocciarelli, in partenza per il tour dello spettacolo su Anna Magnani per la regia e con Caterina Costantini, arrivano Anna Marcello, regista e attrice che ad ottobre inizierà a girare un film come protagonista con attori americani, in compagnia dell’attore indiano di Bollywood Naga Chaitanya. Si palesano gli altri vip. Ecco la collega Anna Elena Pepe, in blusa bianca su pantaloni neri, regista di ”Miss Agata”, premiato al Festival del Cinema Italiano di Milazzo e ora inserito nella selezione “Corti in laguna” alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia 2023. Li saluta Chiara Sani, nel cast del nuovo film di Paolo Virzì “Un altro Ferragosto” e protagonista del docufilm di Andrea Mingardi “Genoma”, oltre ad essere stata diretta dalla Pepe proprio in “Miss Agata”.

E ancora Karin Proia e Raffaele Buranelli, a breve a Tindari dove porteranno, al Teatro Antico, lo spettacolo “Donna Sapiens“ di e con Giobbe Covatta. Sguardi di ammirazione per la bruna Krizia Moretti, modella e attrice, vincitrice di “Una ragazza per il cinema 2021” e presto sul grande schermo con il suo primo film d’autore, “Accattaroma”, di Daniele Costantini. Si gode il drink in top verde su jeans neri e sandali scuri. Neanche lei si perderà la mostra di Venezia. E mentre nella Capitale si fa sera, dulcis in fundo appare la ballerina Veronica Tundis che accenna qualche passo di danza trasformando la piazza in una scena del musical “Fame”. Bollicine, cin cin e frizzanti aperitivi colorati richiamano l’attenzione dei passanti e dei turisti che chiedono subito selfie e autografi alle star made in Italy. Un'estate insomma all'insegna del relax ma soprattutto dei progetti e della grande passione per l'arte.