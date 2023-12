È un rito tutto italiano, irrinunciabile e sicuramente uno dei momenti di consumo fuori casa più in voga in Italia, dove solo negli ultimi dodici mesi si sono consumati circa 870 milioni di aperitivi. Ma se guardiamo al periodo delle feste natalizie, l’aperitivo si sposta tra le mura domestiche: il 64,5% degli italiani sceglie di fare questo rito a casa per festeggiare con amici e parenti, con il proprio partner o con i colleghi.

Spritz irrinunciabile

A Natale vince dunque l’aperitivo homemade, con lo Spritz che si conferma in assoluto il cocktail irrinunciabile per due italiani su tre, nettamente davanti a Negroni (22,9%), Mojito (22,8%) e Bellini (21,2%). Lo dimostra l’indagine AstraRicerche per Select - l’aperitivo nato a Venezia nel 1920 e ingrediente insostituibile dell’autentico Spritz Veneziano – condotta su un campione di oltre 1.000 connazionali di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che si dichiarano ben disposti a preparare personalmente l’aperitivo a casa nei giorni di festa.

«Secondo lo studio - spiega Gianluca Monaco, Marketing & New Businesses Director di Gruppo Montenegro – tra gli italiani e l’aperitivo esiste un binomio indissolubile che durante le feste natalizie si sposta tra le mura domestiche, per regalare momenti di convivialità assieme a partenti e amici e dove lo Spritz si conferma in assoluto il cocktail più amato.

Un primato che si affianca al successo di questo drink nel fuori casa, dove anche Select è sempre più apprezzato soprattutto da quei consumatori che ricercano esperienze autentiche. Per Natale, dunque, non ci sono dubbi: uno vero Spritz Veneziano e qualche cicchetto sono la scelta migliore per stupire i propri ospiti».

Il cocktail più amato dell'aperitivo natalizio a casa (per il 65,7%)

Particolarmente apprezzato dalle giovani donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni (77%) e dagli uomini più adulti (35-44enni, 69%), lo Spritz si conferma inoltre il solo cocktail preso in considerazione per l’aperitivo natalizio dal 29% degli italiani. Lo Spritz a Natale è infine considerato senza dubbio sinonimo di allegria per oltre la metà degli italiani (51,5%) e in molti lo associano anche ai concetti di amicizia (41,2%), convivialità (37,2%), relax (31,7%) e leggerezza (24,2%).

Il web fonte di ispirazione, ma vincono anche tradizione e ricette antiche

Secondo l’indagine, la maggior parte degli italiani (53,3%), soprattutto uomini dai 35 anni in su (61%), è ben disposta a preparare personalmente l’aperitivo a casa nei giorni di festa. Tra appassionati e neofiti, il web si conferma una vera fonte di ispirazione per circa due italiani su tre (64,9%), con un ruolo rilevante dei social network (35,2%). Guarda invece alla tradizione e alle antiche ricette il 39,3% dei connazionali.

L'aperitivo natalizio con Select: i 5 consigli per preparare un autentico spritz veneziano a casa e stupire gli ospiti

Per chi a Natale vuole stupire con un aperitivo nel segno della venezianità, ecco 5 consigli di Sandra Tasca (titolare di Tàscaro, il primo bacaro veneziano a Milano) per realizzare uno Spritz Veneziano con Select a regola d’arte:

Rispettare le proporzioni della ricetta che sono fondamentali: 50ml di Select, 75ml di Prosecco Brut e 25ml di seltz (o acqua molto frizzante). Aggiungere alla fine solo 3 cubetti di ghiaccio e miscelare per due volte con il cucchiaio miscelatore. A casa si può utilizzare anche uno stecco lungo per spiedini;

Utilizzare un calice da vino bianco;

Scegliere un prosecco Brut perché esalta il sapore di Select;

Non è Spritz Veneziano senza un’oliva verde e con il nocciolo. Non solo per un tema di tradizione: la sapidità dell’oliva si sposa perfettamente con le note di Select;

La regola dice di utilizzare il seltz (oggi reperibile in tutti i supermercati). In alternativa va bene utilizzare una comune acqua molto gasata. Vietata l’acqua tonica o una qualsiasi altra acqua aromatizzata, perchè intaccherebbero il gusto dello Spritz.

Non c'è apetitivo senza finger food: i cicchetti veneziani

Stupire i propri ospiti all’aperitivo di Nataleconil vero Spritz Veneziano, realizzato con Select, e i cicchetti: raggiungere questo obiettivo, le fondatrici diSardea,Marta Meo e Beatrice Marca – esperte e appassionate di cucina veneziana– hanno ideato cinque cicchetti ispirati ai classici della cucinalocale, maanche ai prodotti del territorio e della stagione.

Immancabiliil baccalà mantecato e ilsaor,a cuile due cuocheaffiancano anchetre proposte innovative a base di ingredientiregionalicome il radicchio di Treviso, lamostarda veneta e il musetto.Tra consigli e curiosità, ilduo di espertepropone un viaggio nella Venezia piùautenticadi cuiSelecte i cicchetti rappresentanoalcuni trai simboli più iconici,per celebrare il Natale e lericorrenze in stile veneziano.

1.Crostino di baccalà mantecato, pepe rosa e lime

2.Gamberi insaordi cipolla rossa su polenta bianca

3.Crostino di radicchio di Treviso su crema di borlotti e zenzero

4.Crostino con mostarda veneta, gorgonzola piccante e pera

5.Crostino con musetto sbriciolato su crema di rucola al cren

SELECT APERITIVO

Select nasce nel 1920 nel sestiere di Castello, cuore storico della città di Venezia, dalla grande esperienza liquoristica della distilleria Fratelli Pilla & C. Un aperitivo dalla formula complessa composta da 30 erbe aromatiche, lavorate sapientemente secondo un processo lungo e articolato nel rispetto della ricetta originale degli anni Venti.

Tra queste spiccano le radici di rabarbaro, che conferiscono l’intensa nota amara e le bacche di ginepro, che vengono macerate e distillate in purezza in maniera artigianale. Questa speciale lavorazione dona a Select una grande struttura e persistenza rendendolo particolarmente adatto alla miscelazione. Il raffinato profilo aromatico e l’equilibrato gusto dolce-amaro fanno di Select l’ingrediente insostituibile dell’autentico Spritz Veneziano: un’esperienza gustativa diversa, più ricercata e intensa. Come vuole la tradizione, la ricetta di Select Spritz si completa con un’oliva verde grande. Dal 1988 il marchio Select è entrato a far parte di Gruppo Montenegro.



GRUPPO MONTENEGRO

Fondato nel 1885, Gruppo Montenegro è una realtà imprenditoriale italiana leader di mercato nei settori alimentare e bevande alcoliche che vanta brand da sempre nell’immaginario degli italiani: Amaro Montenegro, Vecchia Romagna, Infusi Bonomelli, Thè Infrè, Olio Cuore, Spezie Cannamela, Polenta Valsugana, Pizza Catarì. Iconici simboli del Made in Italy, rappresentano al meglio la costante ricerca dell’eccellenza nel rispetto della tradizione e l’attenzione particolare alla qualità dei prodotti e alla loro sostenibilità che da sempre contraddistinguono Gruppo Montenegro.

