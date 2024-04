“Il Ruolo della Protezione Civile in Europa”, alla Sala delle Bandiere del Parlamento Europeo l'evento con Tajani e Peppucci

Alla Sala delle Bandiere, la sezione di Roma del Parlamento Europeo, si è svolto nel pomeriggio di venerdì 26 aprile 2024 l’evento promosso e organizzato dalla parlamentare europea Francesca Peppucci (Gruppo PPE-FI) “Il Ruolo della Protezione Civile in Europa” con una significativa rappresentanza degli operatori e volontari italiani della Protezione Civile. Ai saluti istituzionali di Carlo Corazza, Direttore del Parlamento Europeo sezione di Roma, del Sen. Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 - da remoto, il contributo video dell’Ing. Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile- di Sisto Russo, Direttore responsabile del Volontariato in seno al Dipartimento della Protezione Civile, ha fatto seguito l’intervento del Ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

L'evento

“La Protezione Civile italiana - ha sottolineato il Ministro - gode nel mondo una grande credibilità. Si tratta di un riconoscimento che io posso testimoniare proprio per il mio ruolo alla Farnesina e nei contatti che per il mio incarico istituzionale mi trovo ad avere. Un Paese come il nostro, che si trova esposto a rischi sismici e idrogeologici, la Protezione Civile, ha saputo conquistare, con l’impegno e la capacità operativa su tutto il pianeta, un’immagine di grande rilievo proprio grazie alla splendida azione di quanti, operatori, tecnici, volontari del Dipartimento hanno testimoniato in Italia e anche all’Estero, associando all’ efficienza tecnica una qualità umana e un coinvolgimento di solidarietà che ci viene riconosciuto da tutti”

“Proprio per questo-continua Tajani- voglio esprimere il mio ringraziamento che è non retorico ma supportato anche da quegli aspetti concreti che vengono riconosciuti alla nostra Protezione Civile. L’azione immediata di intervento contiene in se anche una fiducia e una stima che trova un riconoscimento economico che i Paesi stranieri sentono di affidare alle nostre aziende, per quelle opere di ricostruzione che le popolazioni colpite da calamità o da eventi imprevisti sentono come importati per ridare ai loro progetti di vita, un futuro di speranza e di rinascita. É proprio per questi caratteri umani, di ammirazione, di ritorni anche determinanti per la crescita dell’Italia che voglio esprimervi la mia riconoscenza”

“La Protezione Civile Italiana, con tutte le sue strutture, svolge un ruolo centrale nel panorama, non solo italiano ma anche europeo, nel fronteggiare e gestire situazioni di emergenza e crisi” - queste le parole dell’On.

Francesca Peppucci- “Io vengo da una piccola realtà comunale, da una piccola Regione, l’Umbria che è stata al centro di eventi sismici e calamità che hanno sconvolto la vita di migliaia di persone. É proprio partendo da queste esperienze che posso affermare che il lavoro della Protezione Civile ha assunto un significato determinante - mi riferisco al mio ruolo di allora come amministratrice locale”

“Trovarsi oggi vicino a quanti come voi- continua Peppucci- con generosità e competenza, nel momento del dolore e della perdita di persone, di beni essenziali alla propria vita, della propria casa, del proprio vissuto, ha donato il proprio aiuto e soccorso, mi ha fatto comprendere come sia fondamentale la vostra capacità e la vostra umanità. Portare questa esperienza in Europa mi è sembrato doveroso per il lavoro che svolgo da eurodeputata. Sono molto contenta della vostra numerosa presenza, che conforta e sostiene la mia determinazione a far si che l’Europa ponga sul fronte della Protezione Civile il massimo impegno, che sia indirizzato verso quella solidarietà che i padri fondatori della Comunità posero al centro della prospettiva dell’Unione Europea. Essere vicino alle persone fornendo aiuto materiale e morale credo sia la missione fondamentale della Protezione civile e voi la rappresentate con autentica passione e impegno morale. A voi va il nostro grazie più sincero per l’importante lavoro che quotidianamente svolgete a fianco di tutte le Istituzioni e cittadini”.

L’evento è proseguito con un confronto tra Enti Locali colpiti dal Sisma 2016 a cui hanno partecipato Nicola Alemanno Sindaco di Norcia - Sospeso, Michele Franchi, Sindaco di Arquata del Tronto e Il ruolo del Volontariato Organizzato di Protezione Civile Nazionale e Territoriale in Italia e in Europa a cui hanno preso parte Dario Pasini, Presidente della Commissione Territoriale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile, Luigi Di Iorio, C.I.S.O.M., Direttivo della Commissione Nazionale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile, parlandone con il sindaco di Norcia - Sospeso.

“Il ruolo della Protezione Civile è in forte espanzione- ha detto Dario Pasini, Presidente Commissione Territoriale Volontariato di Protezione Civile- se prima del Covid aveva un ruolo più emergenziale, durante e dopo la pandemia i volontari sono divenuti un perno fondamentale di molte altre attività, che vanno al di là del ruolo di risoluzione dell'emergenza. E di questo le comunità, a cominciare dai Sindaci, ne sono ben consapevoli"

L’Evento si è concluso con la consegna dell’attestato del Parlamento Europeo ai Rappresentanti del Volontariato Organizzato di Protezione Civile Commissioni Nazionale e Territoriale.