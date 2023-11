Nell'ultimo anno serviti 850 milioni di aperitivi in Italia

Giovedì 2 Novembre 2023, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 11:47

L'aperitivo rappresenta una fondamentale opportunità di consumo fuori casa, coinvolgendo un vasto pubblico, comprese persone di età superiore ai 55 anni. Per questo si sono registrati numeri importanti nel settore presentati al 10 Watt di Milano, con l'evento "Sei già dentro l'happy hour?". Negli ultimi 12 mesi, in Italia, sono stati serviti oltre 850 milioni di aperitivi (di cui 580 milioni serali e circa 285 milioni pre pranzo), per una spesa complessiva di oltre 4,54 miliardi di euro. Questo trend coinvolge ben 14 milioni di italiani di età compresa fra i 18 e i 75 anni (pari al 32% della popolazione), di cui il 24% corrisponde a persone di età superiore ai 55 anni. L'aperitivo serale è risultato essere un'occasione di consumo interessante per un numero sempre maggiore di operatori del settore, non solo per i bar, ma anche per i ristoranti (circa il 10%) e le catene della ristorazione commerciale. Il momento dell'aperitivo serale è un'occasione di convivialità ormai irrinunciabile, che interessa tutto il Paese (48% al Nord, 52% al Centro, Sud e Isole), anche se nell'area del Nord-Est il rapporto tra aperitivi e visite fuori casa è maggiore. L'aperitivo diurno ha, invece, una forte concentrazione dei consumi nel Sud e Isole (45%). La birra "illegale" torna sul mercato: la gradazione è da... capogiro