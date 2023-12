Natale a Frosinone, aperitivo in Comune con angeli e musica classica

Venerdì 8 Dicembre 2023, 21:42

L’Aperitivo in Comune nel giorno della Festa dell’Immacolata ha dato il via al calendario degli eventi natalizi organizzati dall’Amministrazione comunale di Frosinone. Bellissimi angeli luminescenti hanno accolto le persone che l’8 dicembre sono entrate a Palazzo Munari per assistere al concerto di musiche natalizie e musica classica a cura di Lys Ensemble. “Sono i nostri auguri alla città e ai cittadini” ha detto l’assessore Rossella Testa.