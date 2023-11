"Io, noi e Gaber", nel ventennale della scomaparsa il dialogo aperto con il "Signor G." al Senato, lunedì 6 novembre

Su iniziativa della Fondazione Gaber, nel ventennale della scomparsa e in occasione dell’uscita al cinema del docufilm “Io, noi e Gaber”, scritto e diretto da Riccardo Milani e accolto con applausi e commozione in proiezione speciale alla Festa del Cinema di Roma, lunedì 6 novembre alle ore 16.00 si terrà un incontro sul genio libero di Giorgio Gaber in cui esponenti del mondo politico, della cultura e del giornalismo dialogheranno con il Signor G. a partire dalle sue opere presso la Sala Capitolare del Senato presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva.

I temi e gli ospiti

I cambiamenti politici, la fine delle ideologie, l’onnipresenza della televisione, le mode che si susseguono, le invettive acuminate, le speranze da coltivare, l’importanza di incidere e partecipare per potersi dire “liberi”: saranno questi alcuni dei temi che saranno approfonditi dagli ospiti.

Dopo l’indirizzo di saluto del presidente del Senato Ignazio la Russa, sarà il presidente della Fondazione Paolo Dal Bon a moderare l’incontro che prevede le testimonianze di uomini e donne che hanno mantenuto un confronto approfondito e sempre dialettico con l’opera e il pensiero di Giorgio Gaber.

Interverranno il giornalista e conduttore Rai Massimo Bernardini, l’esponente politico Pier Luigi Bersani, il giornalista de La Verità Maurizio Caverzan e la critica musicale de La Stampa Marinella Venegoni, che si confronteranno con il pensiero e le parole di uno degli artisti e intellettuali più importanti del Novecento.

"Io, noi e Gaber" è il docufilm su Giorgio Gaber, scritto e diretto da Riccardo Milani e promosso dalla Fondazione Gaber. È prodotto da Atomic in coproduzione con RAI Documentari e Luce Cinecittà, distribuito da Lucky Red.

Il docufilm sarà disponibile nelle sale cinematografiche il 6, 7 e 8 novembre. Le prevendite sono disponibili su ionoiegaberalcinema.it.