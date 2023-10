Cinecittà News presenta la sua nuova veste in occasione della Festa del Cinema di Roma

CinecittàNews, il quotidiano online edito da Cinecittà SpA dedicato al Cinema e a tutte le forme dell’Audiovisivo, punto di riferimento per gli addetti ai lavori e per gli appassionati del settore, si presenta in occasione della Festa del Cinema di Roma 2023 con un nuovo sito web, completamente rinnovato nella struttura, nel visual e anche nell’indirizzo www.cinecittanews.it.

Il nuovo sito rende ancora più facile la navigazione dai vari device (pc, tablet e smartphone) ed è stato studiato per valorizzare l’autorevolezza, l’attualità delle informazioni e la ricchezza editoriale che nell’ultimo anno ha implementato la copertura dell’attualità italiana e internazionale, il dialogo con i lettori, gli approfondimenti e le nuove rubriche.

Festa del Cinema di Roma, l’occasione che la città del cinema deve saper cogliere

La testata

Lo spazio di lettura è più dinamico e flessibile, capace di accogliere e valorizzare contenuti editoriali diversi fra loro, ha una logica “modulare”, in grado di adattarsi sulla base delle esigenze di un’agenda editoriale in continua evoluzione.

Uno stile che si fonda su leggerezza e ritmo, rimanendo fedele all’identità della testata, con una restituzione dei contenuti lineare, intuitiva, piacevole per il lettore con un archivio delle notizie chiaro, ordinato e facilmente accessibile. La testata offre tutti gli aggiornamenti su film e serie tv in uscita, interviste, gli speciali dai principali festival, le analisi sull’industry, una rassegna stampa quotidiana, video e collezioni tematiche per parlare in modo competente e appassionato agli amanti dell’audiovisivo: dalla raccolta sulle serie tv old style a quella sulle cinematografie internazionali, dallo spazio "Profondo Thriller" a quello alla scoperta di figure leggendarie che hanno fatto la storia del cinema, ai podcast fino alle compilation musicali legate al mondo cinematografico.

Rubriche caratterizzate anche da visual, banner e thumbnail creati con l’impiego dell'intelligenza artificiale.

Il Roof vista Red Carpet

Un approccio dinamico declinato anche nel linguaggio del social network e della newsletter bisettimanale.

Un edificio fatto di circa 6.000 notizie pubblicate ogni anno, una finestra aperta 7 giorni su 7, affidabile e aggiornata sullo spettacolo e che nell’ultimo anno ha visto aumentare in modo esponenziale il numero delle visite e delle visualizzazioni di pagine con punte di oltre il 100% (giugno 2023 vs giugno 2022). E dal 18 al 29 ottobre CinecittàNews, dopo il successo dello scorso anno, torna a trasferirsi alla Festa del Cinema di Roma, con CinecittàNews Roof, lo spazio interamente dedicato alle attività della testata, posizionato sulla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica con vista sul red carpet, una postazione ideale per raccontare la Festa per tutta la sua durata.