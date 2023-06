Domenica 11 Giugno 2023, 21:01

Due giorni di workshop e talk negli spazi di Officina Pasolini. Vicino alla Farnesina, l’hub creativo e laboratorio di alta formazione della Regione Lazio ha accolto gli “Stati generali dello spettacolo”: un weekend di riflessione sulle criticità e i diritti degli addetti ai lavori dello showbiz, voluto dalle associazioni “La musica che gira” e “Left Wing”, presiedute rispettivamente da Annarita Masullo e Maurizio Roi, animatrici di varie battaglie soprattutto dopo l’emergenza pandemica. Insieme a “Unita” e “Scena Unita”, l’evento ha coinvolto aziende ed enti «con l’obiettivo di costruire una visione sistemica e complessiva di una filiera rilevante e sottostimata del settore», spiega Masullo. Alla sessione conclusiva hanno partecipato gli attori Vittoria Puccini, al timone di “Unita”, Paola Cortellesi, Anna Foglietta, Claudia Gerini, Fabrizio Gifuni, Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi raggiunti da Fabrizia Sacchi e Maria Pia Calzone. La conduttrice Carolina Di Domenico presenta “Scena Unita. La storia e i risultati di un innovativo progetto di solidarietà”. Il volume, pubblicato da Vita Società Editoriale, è nato in seguito all’iniziativa di collaborazione che in piena pandemia, grazie ad un fondo, ha visto in prima linea lavoratori e lavoratrici dell’intrattenimento aiutare gli artisti in difficoltà durante il lockdown a causa dello stop alle esibizioni live. Sono intervenuti Tosca, che da direttrice artistica di Officina fa gli onori di casa, Motta, Alberto “Bebo” Guidetti de “Lo Stato Sociale”, Eugenio Cesaro degli “Eugenio in Via Di Gioia”, Brunori Sas e Fedez in video. Nel panel dei relatori anche esponenti di spicco della politica e rappresentanti delle istituzioni. Sale sul palco Alessio Pontillo, alla guida di DiSCo Lazio. Foto di rito e applausi prima dello speech. Il fondo, gestito da “Fondazione Cesvi”, guidata da Gloria Zavatta, con “La musica che gira” e “Music Innovation Hub”, polo presieduto da Andrea Rapaccini, ha raccolto contributi per 4.780mila euro, coinvolgendo 154 artisti, più di 100 realtà aziendali e donor privati, dando sostegno concreto a 1.601 professionisti e 251 imprese individuali con 104 progetti svolti e rendicontati: il modello vuole essere un punto di partenza per promuovere e favorire il dialogo istituzionale, pensando alle necessarie riforme future.