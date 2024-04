L'attrice Mia Benedetta protagonista del ciclo Womenlands con Alice nella città e il festival Rendez - Vous dopo le performance di Jasmine Trinca e Anna Foglietta

L’attrice Mia Benedetta sarà protagonista oggi alle ore 17.00 presso La Lanterna Roma (via Tomacelli 157), di uno degli incontri organizzati in collaborazione tra Alice nella Città e Rendez-Vous, la più importante manifestazione dedicata al cinema francese in Italia, nell’ambito del ciclo Aspettando Alice e della serie di incontri Womenlands. L’attrice farà una lettura ad alta voce di “Didone ovvero perché le donne toste di innamorano degli Enea“ tratto dal libro di Mariangela Galatea Vaglio “Didone, per esempio”.

L’evento sarà preceduto da un suggestivo photocall a cielo aperto a Largo Goldoni alle ore 16.45 e da una passeggiata lungo via Condotti, celebre via della moda capitolina, organizzata insieme all’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e all’Associazione Via Condotti.

L’incontro con Mia Benedetta è il terzo dei tre appuntamenti organizzati da Alice nella Città con i Rendez Vous, dopo quelli con Jasmine Trinca e Anna Foglietta, entrambe protagoniste dell’experience a via Condotti.

Jasmine Trinca è stata premiata venerdì 5 aprile con il WomenLands Rendez-vous 2024, assegnato a una personalità del mondo dell’audiovisivo simbolo del legame tra Italia e Francia, per il suo intenso e prezioso lavoro nell’ambito delle due cinematografie.

La cerimonia di premiazione, ospitata dall’Hotel The Inn At The Spanish Steps, è stata preceduta dalla lettura a voce alta di un brano tratto da “Il Consenso” di Vanessa Springora, edito in Italia da La nave di Teseo e da cui è stato tratto il film “Le Consentement” di Vanessa Filho presentato al festival Rendez-vous.

Anna Foglietta ha fatto nella mattina di sabato 6 aprile una lettura ad alta voce da “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry all'Antico Caffè Greco alla quale hanno partecipato anche molti artisti di Every Child Is My Child come Andrea Bosca, Camilla Filippi, Alex Braga, Paola Minaccioni.