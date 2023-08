Anna Foglietta, la video-denuncia (sui social) del degrado al Parco della Resistenza a Roma: «Ora basta»

Roma è invasa dai turisti, nonostante i numeri del settore siano leggermente in calo rispetti agli anni pre-pandemici. Ma c'è anche chi è rimasto nella Capitale, per scelta o perché non può permettersi una vacanza, così come per tante famiglie romane - e non solo. Genitori e figli, single e cittadini romani, si recano così all'interno dei parchi di Roma. Ma ce n'è uno che è in condizioni non proprio ottimali. La denuncia, anzi, la video-denuncia, è arrivata da Anna Foglietta. L'attrice ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui riprende lo stato di degrado del Parco della Resistenza dell'VIII Settembre, situato tra i quartieri di Testaccio, Aventino e la stazione Ostiense.

Le immagini del degrado

Un video che testimonia il degrado in cui versa il celebre giardino, progettato nel 1939 da Raffaele Vico.

Il video, postato poco dopo le 15 di oggi, ha già ottenuto quasi mille like e oltre 23mila visualizzazioni, un numero che cresce molto rapidamente.

Nel video si vedono cumuli di spazzatura, reti color arancioni - per delimitare le zone di persicolo e lavori - sparse dal vento qua e là e panchine con cartoni. «Roma 21/8/2023. Questo video l’ho girato pochi minuti fa. Si tratta di un un parco del centro. Ogni giorno posterò quello che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto nei confronti della mia persona e di Roma. #orabasta», scrive Foglietta nella didascalia del post.



I commenti

Nel video si può ascoltare la canzone de I Vianella «Canta Si La Voi Cantà (Gira Se La Voi Girà)». Un chiaro riferimento ironico all'amministrazione della città. «Dovresti taggare Gualtieri» scrive un utente, mentre un altro precisa: «Costruita nuova area per bambini abbandonando questa al degrado. Come la fontana al centro del parco dove un tempo si giocava tra i piccoli ruscelli. Sarai sicuramente scesa per via Icilio e avrai notato il degrado massimo anche lì» ma anche «È da anni che Roma è così non solo adesso. I primi incivili sono quelli che la vivono ogni giorno»