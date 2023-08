Martedì 22 Agosto 2023, 07:54 - Ultimo aggiornamento: 14:23

«Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città». Parola, pardon post, di Anna Foglietta. Della serie, anche le star si indignano. A ragione, altro che vizi o manie da divi. Metti l'amore per la propria città, aggiungi il rispetto per il decoro, et voilà ecco che scatta la denuncia civile. Via social. E così ha fatto la famosa attrice che ieri ha lanciato la sua personale "campagna" contro il degrado quotidiano. «Roma, 21 Agosto 2023. Parco della resistenza. Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città - scrive in un post sui propri profili Instagram e Twitter - Lo faccio per rispetto di Roma e della mia persona». E l'attrice diventa anche regista: in un video riprende la sporcizia e i cumuli di rifiuti del giardino progettato da Raffaele Vico. Descrive a voce e cita il piano di pulizia straordinario che sta portando avanti il sindaco Roberto Gualtieri: «Siamo in un parco al centro di Roma. La città è in uno stato vergognoso, parlare con i turisti è imbarazzante. Cosa ci faccio con il Colosseo se non posso portare i miei figli al parco?», incalza Foglietta.

Roma 21 Agosto 2023. Parco della resistenza. Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto di Roma e della mia persona. #orabasta @Roma @gualtierieurope pic.twitter.com/KzJDaBBdJt — anna foglietta (@anna_foglietta) August 21, 2023

LA PROMESSA

E scatta la promessa di postare quotidianamente documenti del degrado, parafrasando lo slogan del primo cittadino: «#romaognigiorno, sindaco Gualtieri?».



E subito scatta la risposta del Campidoglio, per voce e post dell'assessore all'Ambiente Sabrina Alfonsi, che pubblica anche un video: «Cara Anna Foglietta grazie per la segnalazione ma il post che hai pubblicato riguarda una piccola parte interdetta al pubblico che è all'interno del Parco della Resistenza. Non si tratta affatto dell'intero parco ma di un'area non accessibile, in attesa di essere assegnata al gestore di una giostra dove sono entrate delle persone non autorizzate che hanno causato danneggiamenti e sporcizia. Adesso quella porzione di verde è di nuovo pulita, come lo è anche il resto del parco, già oggetto di interventi vari e di sfalcio 10 giorni fa». Il botta e risposta (a suon di video) è solo iniziato.