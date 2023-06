Venerdì 16 Giugno 2023, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 11:37

L'idiozia assassina che ha causato il tragico incidente in cui mercoledì, nel quartiere romano di Casal Palocco, ha perso la vita a soli 5 anni Manuel Proietti, sta indignando il web: sia la gente comune che i vip. «Ma se si togliesse a questi trogloditi, a questo punto pericolosi per se stessi e gli altri, di guadagnare con i loro post, gli si taglierebbero le gambe e forse si salverebbero molte vite», propone l'attore Alessandro Gassman su Twitter. Anche la cantane Noemi commenta l'epilogo sanguinario della sfida social del gruppo di youtuber "The Borderline" di restare a bordo di una Lamborghini per 50 ore di fila: «Mi sveglio con la terribile notizia del bambino di 5 anni che purtroppo non c'è più. Abito lì vicino e passo spesso in quella zona di Roma, ma purtroppo certi episodi capitano ovunque. Non è più tollerabile - sottolinea Noemi su Twitter - esaltare sul web certi atteggiamenti distruttivi e tossici che ci portano solo verso il basso in una parabola involutiva che sembra inarrestabile. Riprendiamo il contatto con la realtà e il valore dell'empatia; una vita non può finire così».

Marco Proietti, il papà di Manuel: «Ti ameremo per sempre. Mio figlio strappato da 'sto mondo infame»

IL VUOTO CULTURALE

Anche l'attrice Anna Foglietta è d'accordo sulla parabola involutiva che sta affliggendo le nuove generazioni, ormai tarate sull'algoritmo secondo cui tutto è lecito pur di fare soldi e successo sui social, rendendo remunerativa persino la stupidità. Se poi la stupidità dilaga al ritmo di milioni di visualizzazioni, e invece che essere derisa dai coetanei e condannata dagli adulti-genitori, diventa fonte di ammirazione ed emulazione, lo scenario si fa preoccupante. «Se tu a 20 anni ti affitti un Suv Lamborghini sei un c... Se tu a 20 anni fai una challenge per filmare la guida di 50 ore a bordo di un Suv Lamborghini affittato sei un super c... Se tu a 20 anni mentre fai quella challenge a bordo di un Suv Lamborghini affittato ammazzi un bambino di 5 anni sei un assassino - scrive su Instagram la Foglietta - L'unica arma che abbiamo per contestare questo scenario fatto di vuoto totale, è la cultura. Questo schifo avviene in un momento storico dove il vuoto totale dovrebbe essere riempito dalla cultura. Come si può credere di essere un vincente solo a bordo di un Suv affittato, per poi postarlo sui social? Ma che razza di vite vivono sti ragazzi? Povera famiglia distrutta. Poveri noi».

The Borderline, ora gli youtuber hanno paura: «Chiusi in casa, temono di essere aggrediti»

«Ma che cosa sta succedendo? - le fa eco il cantante Ermal Meta su Twitter - Abbiamo perso qualsiasi senso di realtà». Sul caso è intervenuta anche la giornalista Paola Di Caro, mamma di Luca Valdiserri, il 18enne ucciso nella notte tra il 19 e il 20 ottobre scorso a Roma travolto mentre camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo da un'auto guidata da una ragazza che aveva un tasso alcolemico oltre il limite: «Dopo l'omicidio stradale di cui è stato vittima mio figlio ho detto, ho scongiurato, una sola cosa: non sprecate la vostra vita, non distruggete per sempre quella altrui, di chi uccidete e di chi resta. Lo ripeterò finché avrò voce». Di diverso avviso il conduttore Luca Bizzarri: «L'altezza dalla quale si giudica chi sbaglia, chi per stupidità rovina le vite altrui e la sua. Quell'altezza, sono felice di non averla, di non potermela permettere, conscio di aver avuto, qualche volta, cu... Beati quelli che non hanno mai corso quel rischio».

Ma il problema qui non sono i rischi che uno corre per se stesso, quanto quelli che fa correre agli altri. «Vi propongo una challenge! Un'ora dentro una stanza, solo voi e il padre di Manuel», è uno dei commenti lasciati sotto ai video dei "The Borderline"». «Vivete ogni giorno come se tutto fosse un gioco, senza immaginare minimamente che i vostri livelli di energia non sono quelli di un gioco - scrive un altro utente - E se fate un incidente, non avete altre vite disponibili. Povero Manuel. Siete o meno responsabili di quanto è successo non è importante. È questo ostentare challenge estreme per fare soldi, legando a voi follower decerebrati, che è vomitevole. Studiate e andate a lavorare».