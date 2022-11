Giovedì 10 Novembre 2022, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 08:26

Un tavolo e due sedie assumono i contorni di una navicella spaziale che viaggia nel tempo. A bordo due donne diverse, conosciutesi in anni lontani da cui tornano i ricordi di persone che non sono più. Nel teatro Belli è la coppia di attrici formata da Guenda Goria e Miriam Galanti a cimentarsi con The Wasp, dirette da Piergiorgio Piccoli in un testo di Morgan Lloyd Malcom selezionato per Trend, la rassegna teatrale che indaga le nuove frontiere della scena britannica, quest'anno alla XXI edizione sempre con la direzione di Rodolfo di Giammarco.

La Vespa, un thriller psicologico dal ritmo tagliente e diretto, come la creatura a cui si ispira il titolo di una storia pungente, il cui pungiglione può far male: non tutti lo sanno ma esiste in natura un esemplare di vespa in grado di avvelenare una tarantola. Ogni tanto il dolore lascia spazio ad aneddoti divertenti: ambedue, la vespa e la tarantola, affrontano i loro ruoli con cruda consapevolezza. Erica e Carla non si vedono dai tempi della scuola e si ritrovano in un bar ognuna nella propria vita, comprendendo che una ha bisogno dell'altra, senza capire però chi pungerà per prima.



Storia di differenze sociali, disagio, contemporaneità, interpretata con trasporto da Goria e Galanti, che raccolgono consensi al termine della prima. In platea c'è Mirko Gancitano che applaude la sua amata Guenda. Tra le prime file papà Amedeo Goria di fianco a Maria Teresa Ruta e a suo marito, il discografico Roberto Zappulla. In pausa dalla prossima puntata di Tale e Quale arriva anche Gilles Rocca a complimentarsi con la sua Miriam. Tra il pubblico gli attori Andrea Dugoni e Edoardo Sylos Labini e il jazzista Pierluigi Piji Siciliani.