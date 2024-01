Guenda Goria incinta dopo l'intervento all'utero, l'annuncio dalla Balivo: «È un miracolo, mi avevano detto che naturalmente non avrei potuto avere figli»

Guenda Goria incinta del suo primo figlio. «Sono un po' emozionata, perché è stato un traguardo, che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre». Ospite da Caterina Balivo a "La volta buona" insieme al futuro marito Mirko Gancitano la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha annunciato la lieta notizia.

Guenda Goria in ospedale: «Ho una gravidanza extrauterina, mi potrebbero togliere una tuba». Lo sfogo su Instagram

Guenda Goria incinta, l'annuncio in tv

«Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli - racconta ospite del salotto della Balivo - Sono 3 anni che ci proviamo.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: La “Supercoppa” vola altissimo, “La Storia” solo seconda, Porro (con la Meloni) cresce, bene Brignano

Le nozze tra Guenda e Mirko

Le nozze tra Guenda e Mirko, rimandate a causa dei problemi di salute della 35enne, si svolgeranno il 16 maggio: «Sono soltanto davvero felice di essere tornata a casa al fianco dell'uomo che amo. Me la sono vista davvero brutta, è stato traumatico. Dopo la dichiarazione fatta a La volta buona, l'ex gieffina posta una Story su Instagram con scritto: «Sono felice di aver condiviso questa grandissima e inaspettata notizia con voi».