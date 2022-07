Guenda Goria ricoverata: «Ho una gravidanza extrauterina, mi potrebbero togliere una tuba»

Guenda Goria è stata ricoverata in ospedale a causa di una gravidanza extrauterina. Su Instagram ha raccontato quanto le è accaduto. Nelle stories ha ripreso ogni momento, mostrando l'arrivo dell'ambulanza e quando ha iniziato a sentirsi male. È stata poi ricoverata presso la Clinica Mangiagalli di Milano.

Guenda Goria ricoverata, come sta

Durante il trasporto in ospedale Guenda Goria ha avuto un mancamento. «Sono qui in ambulanza con due giovani volontari. Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto», ha spiegato la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta.

La gravidanza extrauterina

«Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto», ha spiegato in lacrime, Guenda ha raccontato di essere affetta da endometriosi, patologia per cui è stata operata a settembre scorso, per cui tale pregressa situazione sta generando in lei ulteriore apprensione: «C'è il rischio che mi possano togliere una tuba cosa che si somma a un quadro clinico non così felice». Proprio di recente, Giuenda aveva rilasciato un'intervista in cui confidava di avere deciso di diventare mamma anche grazie all'amore per il compagno Mirko Gancitano.