Guenda Goria è incinta: «È un miracolo. Ma mio padre Amedeo non vuole essere chiamato nonno»

Guenda Goria diventerà mamma. «Quasi da non crederci - racconta a Di Più - , ma sono incinta e presto diventerò mamma. Ho sofferto tanto, ho pianto per i miei problemi che mi precludevano la possibilità di diventare madre. E quello che è accaduto, dopo un lungo calvario, è un autentico miracolo per me». Una notizia che la riempie di gioia. Lei e il suo fidanzato, Mirko Gancitano.

Lo racconta in una pausa a teatro con lo spettacolo Ezio Bosso - Musica Libera, in cui suona il pianoforte, canta e recita.

Quando l'ha scoperto «il cuore ha iniziato a battere all’impazzata, perché a me la maternità, purtroppo, sembrava preclusa. Invece è successo. A volte penso che non sia reale, ma solo un sogno, sono sopraffatta dalla sorpresa».

Guenda Goria incinta dopo l'intervento all'utero, l'annuncio dalla Balivo: «È un miracolo, mi avevano detto che naturalmente non avrei potuto avere figli»

La gioia dopo il dolore

Una gioia dopo il primo dolore: nell’estate del 2022 dopo un malessere Guenda ha scoperto di essere incinta, «ma purtroppo non ho fatto neanche in tempo a gioire. “Purtroppo la sua è una gravidanza extrauterina”, mi hanno detto i dottori. Hanno provato in tutti i modi a salvarmi la tuba in cui si era annidato l’embrione, ma era in corso una grave infezione e così sono stati costretti ad operarmi. Ho avuto paura, Mirko, i miei genitori hanno avuto paura, ho rischiato di morire, oltre al dolore immenso per quella maternità mancata. Ma, purtroppo, il mio calvario non era ancora finito».

«Ancora una volta con Mirko ci siamo detti: “Siamo giovani, proviamoci, mettiamo al mondo questo bambino”». E così è arrivato...

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria diventaranno finalmente nonni. «Mamma non vede l’ora di viziare il nipotino o la nipotina, è letteralmente impazzita. Papà invece ha subito puntualizzato che non vuole essere chiamato nonno. Che dire, da vero “Don Giovanni”, ha paura che questo possa farlo sembrare più vecchio e allontanare le donne. È sempre il solito, ma so che anche lui è già innamorato di questo piccolino».

Guenda è davvero felice e ha voglia di farlo sapere a tutti: «Sono alla fine del terzo mese, il bambino nascerà in estate e la gravidanza è appena agli inizi. Per scaramanzia avrei dovuto aspettare. ma come posso resistere e tacere di fronte ad una notizia del genere? Impossibile...».

Maschio o femmina? «Ancora non lo so, anche se ho la pancia “a punta” e, secondo alcune credenze, mi dicono che con questa forma dovrebbe essere un maschietto. Ma, per me, maschietto o femminuccia è indifferente, perché questo bambino è un miracolo come continuo a ripetere, è qualcosa di davvero straordinario e l’unica cosa che voglio, è che vada tutto bene e che stia bene. Nulla di più».